Haustier Biene, regionale Obstsorten, Sensenmähen und Dengeln – großes Programm beim Permakultur-Stammtisch

AIGEN-SCHLÄGL. Am Donnerstag, 4. Mai findet der nächste Permakultur-Stammtisch statt. Achtung: dieses Mal ist die Veranstaltung auf zwei Teile aufgeteilt, daher ist eine Anmeldung unbedingt notwendig. Schon um 18.30 treffen sich die Bienen- und Obstinteressierten im sehenswerten Obstgarten von Franz und Margit Lasinger (Haslach, Mühlwiesen 27). Nach einem Gartenrundgang, wo an Ort und Stelle das Zuhause der Bienen von außen besichtigt werden kann, geht’s nach Aigen-Schlägl in den Reitinger Steinbruch.

Sensenmähen üben

Saatgut tauschen ist möglich

Um 19.30 beginnt der Permastammtisch im Reitinger Steinbruch, wo Elisabeth Katzinger das Mähen mit der Sense und das Dengeln vorführen wird. Gerne können die Stammtischler auch die eigene Sense zum Probieren mitbringen. Um 20 Uhr gibt es von Franz Lasinger einen interessanten Vortrag zum Thema „Wesensgemäße Bienenhaltung“. Anschließend ist genug Zeit um zu diskutieren und mit den Experten fachzusimpeln.Wer Saatgut und Pflanzerl zum Tauschen hat, kann diese gerne mitbringen. Wie gewohnt, können wieder Bücher aus dem Bücherkistl entlehnt und eingebracht werden. Die Saatguttauschboxfreut sich auf reges Nutzen. Anmeldung bei Waltraud Müller oder Roswitha Diaz Winter: 0664/56 86 907 oder unter r.diaz-winter@aon.at