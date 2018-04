21.04.2018, 08:51 Uhr

Am 20. April 2018 um 17:10 Uhr fuhr ein junger Mann aus Bayern it seinem Motorrad auf der B 38 von Haslach kommend in Richtung Helfenberg. Dann passierte das Unglück.

Rettungshubschrauber C10 kam zum Einsatz

HELFENBERG (red). Im Ortsgebiet von Helfenberg kam dieser über die Fahrbahmitte und geriet gegen den entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer Frau aus Haslach.Das Motorrad überschlug sich und blieb in der Wiese liegen. Der Motorradlenker wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C10 nach Wegscheid geflogen. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.