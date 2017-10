Holländer stürzte mit Auto in der Donauleiten ab

10.10.2017, 12:43 Uhr

Lenker blieb fast unverletzt

Mit GPS geortet

"Nachdem der Forstweg zunehmend unbefahrbar wurde, kam er an einer stark ausgeschwemmten Stelle ins Rutschen und schlitterte in einer sehr steilen Geländerinne etwa 40 bis 50 Meter hinunter, ohne dass sich das Fahrzeug überschlug", meldet die Polizei in einer Aussendung. Der Lenker blieb glücklicherweise bis auf leichte Blessuren unverletzt. Die schwierige Fahrzeugbergung konnte am Dienstag erst bei Tageslicht organisiert werden, sie war nur mit einer Seilwinde möglich.Die Polizisten orteten die Unfallstelle erst nach längerer Suche mittels GPS-Koordinaten, zumal der Verunglückte keine Ortskenntnis hatte, um den Standort mitzuteilen.