Ideen für geplantes Jugend- und Kulturhaus

03.05.2017, 11:30 Uhr

Jugendplattform plant "Jugend- und Kulturhaus" im Bezirk, Ideen werden Politik vorgestellt.

ROHRBACH-BERG (anh). Vor ein paar Jahren schlossen sich Jugendeinrichtungen aus dem Bezirk zur Jugendplattform zusammen. Ihr Ziel: die Jugendarbeit stärker vernetzen und neue Ideen entwickeln, um die Lebensqualität in der Region zu erhalten und der Abwanderung entgegen zu wirken. Fakt ist nämlich, dass 180 Jugendliche den Bezirk pro Jahr verlassen. Die meisten davon kommen nicht mehr zurück. Auf die Auftaktveranstaltung, das Jugendsymposium, folgten ein Abend für Lehrlinge, das Forschungsprojekt Glamurs und die Aktion "Sichtbar" mit der Katholischen Jugend. Nun brodelt es weiter im Ideenkochtopf. Man ist am Tüfteln für ein Jugend- und Kulturhaus im Bezirk.

Haus mit niederschwelligem Zugang

Zwei Standorte im Gespräch

"Das Ganze soll auch tatsächlich ein ganzes Haus werden, mit einem niederschwelligen Zugang, das heißt wirklich für alle, und einer professionellen Geschäftsführung. Gedacht ist es für 13- bis 25-Jährige", verrät Rita Schlagnitweit, Leiterin der Jugendplattform. Gestützt wird es durch vier Säulen: Zum einen soll der bisherige Rohrbach-Berger Jugendtreffpunkt Movido/s'Haven erhalten bleiben bzw. dort einziehen, zum anderen sollen die Themen Vernetzung, Kultur sowie Talente- und Bildungsbereich dort Platz finden. Wie diese Bereiche letztendlich genau aussehen könnten und was sich in diesem Haus alles an Angeboten wiederfinden könnte, wurde bei einem Ideenworkshop im Pfarrhof mit Jugendvertretern erarbeitet. Als überaus wichtig empfanden die Teilnehmer die Tatsache, dass es wirklich für jeden zugänglich sein sollte. Wer zum Beispiel zu Hause keinen Platz zum Schlagzeugspielen hat, könnte dort einen Proberaum vorfinden oder sich in Laboren wie einer Kreativ-, einer Medien- oder einer Technikwerkstatt T-Shirts selber drucken, Videos schneiden oder Fotos bearbeiten können. Jugendgruppen oder Vereine könnten dort auch Sitzungen abhalten und auch ein Kulturcafé oder ein Repair-Café sind angedacht. Ein Guide, zum Beispiel in Form einer App, die verrät, wo sich im Bezirk – spezielle für Jugendliche – was tut, ist bereits am Entstehen."Die Ideen werden nun aufbereitet und den Bürgermeistern – allen voran dem Bürgermeister von Rohrbach-Berg – zur Kenntnis gebracht. Wir wissen, dass unser Vorhaben kein 'kleines Ding' ist und es viel zu bedenken gibt, aber durch den Rückhalt, den wir spüren, glaube ich, dass wir nicht komplett am falschen Dampfer unterwegs sind", so Schlagnitweit. Ein 'Ja' wäre seitens der Politik bereits signalisiert worden. Realisiert werden kann das Projekt allerdings nur, wenn alle Gemeinden zustimmen. Im Gespräch sind jedenfalls zwei Standorte.