Münzenjagd in der Innenstadt

26.04.2017, 10:18 Uhr

BezirksRundschau versteckt am 5. und 10. Mai Gutscheinmünzen

ROHRBACH-BERG. Rohrbacher Gutscheinmünzen sind das perfekte Geschenk – sowohl für ein Geburtstagskind als auch für die Region selbst. Denn, die Kaufkraft bleibt in der Region, weil sie hier wieder eingelöst werden können. Erhältlich sind die Münzen bei den Rohrbacher Banken. Einlösbar sind sie in den Innenstadtgeschäften und neuerdings auch bei Intersport Pötscher, Richter Bürosysteme, Fussnegger Rohrbach und im Huber Shop.

Die Münzjagd startet

Die BezirksRundschau veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Marketingverein eine Münzjagd in der Innenstadt. Am Freitag, 5. Mai und am Mittwoch, 10. Mai, gibt es jeweils im Laufe des Tages auf der BezirksRundschau-Facebookseiteeinen Foto-Hinweis, wo eine Gutscheinmünze versteckt wurde. Also "liken" Sie vorab schon unsere Facebook-Seite, denn wer nach dem Posting am 5. und 10. Mai als Erster den abgebildeten Ort erkennt und dort hinschaut, hat gewonnen. Er oder sie kann sich den Gutschein schnappen, ein Selfie posten, sich freuen und den Gewinn gleich bei der Einkaufsnacht in den Geschäften der Rohrbacher Innenstadt auf den Tisch hauen.Weitere Aktionen im Zuge der Einkaufsnacht am 11. Mai finden Sie auf Facebook: facebook.com/events/349858822078339