Muttertagskonzert des MV Schwarzenberg

Der Musikverein Schwarzenberg am Böhmerwald lädt recht herzlich zum Muttertagskonzert am 13. Mai um 20 Uhr in die Pfarrkirche Schwarzenberg ein. Unter dem Motto "Mythen, Märchen und Filmmusik" werden die Musikanten Stücke wie "Cinderella" oder "The Police Academy March" zum Besten geben. Anschließend gibt es noch einen gemütlichen Ausklang vor der Kirche.