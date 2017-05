Neuer Badeplatz Iglmühle geplant

03.05.2017, 18:00 Uhr

Ein Projekt der Gemeinden Auberg, Arnreit und St. Peter soll Naturbaden an der Großen Mühl attraktiv machen.

Fehlende Infrastruktur

AUBERG, ARNREIT, ST. PETER (hed). „Geboren wurde die Idee des Naturflussbades Iglmühle im Rahmen der Dorferneuerung Auberg“, berichtet Aubergs Bürgermeister Michael Lehner. Daraufhin wurde eine Initiative unmittelbar bei der Bachschmiede gestartet.Schon bisher wird der Stauraum oberhalb des Kraftwerks Iglmühle gerne als Naturbadebereich genützt. Das Problem: „Es gibt kaum geeignete Liegeflächen, wenig Parkmöglichkeiten und keine WC-Anlagen“, schildert Lehner: „Nun soll eine geeignete Naturbadeanlage mit der notwendigen Infrastruktur errichtet werden“. (Siehe "Zur Sache" rechts).

Naturnaher Erholungsort

St. Peter will nicht mitzahlen

Zur Sache:

Durch den Ankauf

Anklang fand das Projekt auch in den Nachbargemeinden Arnreit und St. Peter. „Das Gemeinschaftsprojekt wurde von den drei Gemeinden nun im Regionalausschuss der Leader Region präsentiert und grundsätzlich befürwortet. Das Projekt sei eine flussbauliche Bereicherung, die eine naturnahe, nachhaltige Erholungsmöglichkeit in der Region schaffe und die Natur an der Großen Mühl erlebbar mache, mit Wertschöpfung für die Region. Zur finanziellen Förderung erklärt Geschäftsführer Klaus Diendorfer: „Solche Projekte werden grundsätzlich mit 60 Prozent gefördert, allerdings mit Deckelung bei 200.000 Euro. Überdies müssen alle drei Gemeinden die Errichtung als auch den Betrieb finanziell mittragen." Die Gesamtkosten betragen laut Lehner rund 550.000 Euro. Die Finanzierung müssen die Gemeinden abklären. Arnreits Bürgermeister Heinz Kobler sagte eine Kostenbeteiligung sowohl bei der Errichtung als auch beim Betrieb zu.Bürgermeister Engelbert Pichler befürwortet grundsätzlich das Projekt, will aber letztlich nicht mitzahlen: „Es gibt einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderates für die Unterstützung, jedoch ohne finanzielle Beteiligung der Marktgemeinde St. Peter. Außerdem gibt es für den laufenden Betrieb keine Vereinbarung.“ Er werde aber weiterhin das Gemeinschaftsprojekt nach seinen Möglichkeiten unterstützen, "aber jede Gemeinde muss sich genau überlegen, wofür sie das Geld ausgibt", sagt Pichler. „Die Restfinanzierung muss nun noch mit dem zuständigen Landesrat Max Hiegelsberger und den beteiligten Gemeinden abgeklärt werden“, sagt Aubergs Bürgermeister Lehner: „Wenn sich schon einmal drei Gemeinden für ein Projekt zusammentun und dies entsprechend im Leader-Ausschuss befürwortet wird, hoffen wir auch von Landesseite auf entsprechende Unterstützung“. Großen Anklang findet das Projekt in der Bevölkerung. „Ein Naturflussbad bei der Iglmühle ist für die ganze Familie ein willkommenes Projekt. Besonders gefällt mir, dass es naturnah und für uns auch mit dem Fahrrad erreichbar ist. Das wird sicher ein netter Treffpunkt“, sagt die zweifache Mutter Martina Schauer aus Auberg.einer rund 10.000 m² großen Wiesenfläche kann eine ansprechende Naturbadeanlage mit der notwendigen Infrastruktur (Minimal-Variante) errichtet werden:• Errichtung eines Schwimm- und Badebereiches• Liegewiese• Parkplätze• Umkleidekabinen und mobile WC-Anlagen in Containerform• Kosten: 550.000 Euro• Menschen, die gerne am Wasser ihre Freizeit verbringen und die Flora & Fauna an der Großen Mühl lieben, sollen durch das Projekt angesprochen werden.