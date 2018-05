Oberst Herbert Kirschner ist seit 30 Jahren in Rohrbach

04.05.2018, 07:26 Uhr

Sieben Dienststellen im Bezirk

Interessanter Beruf für Junge

Ihm sind aktuell etwa 90 Beamte in sieben Dienststellen unterstellt. Seine Entscheidung für diesen Berufsweg hat er nie bereut. "Die Aufgaben des Bezirkspolizeikommandos sind sehr vielfältig und das macht diese Funktion sehr interessant", sagt er. Von Exekutionsaufgaben bis hin zu internen Belangen, Personalführung und die Vertretung nach außen gehören zu seinem täglichen Job. Oberst Kirschner ist, was viele nicht wissen, zudem auch Disziplinaranwalt für innerdienstliche Angelegenheiten in Oberöstereich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg."Ich glaube, dass der Polizeiberuf auch heute noch für junge Menschen interessant ist. Es gibt ein vielseitige Aufgabengebiet und es bieten sich gute Karrierechancen", sagt Kirschner. Der 63-Jährige hofft, dass er bis zu seiner Pensionierung weiterhin viel Freude im Dienst hat. Wann er in Pension gehen wird, weiß er noch nicht genau: "Sie ist aber nicht mehr allzu fern", sagt er.