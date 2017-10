Orientieren, schleichen und tarnen in der Natur

08.10.2017, 09:35 Uhr

Jugendliche sind eingeladen, mit dem Wildnispädagogen Andreas Fuchs durch die Wälder zu streichen.

AUBERG( hed). Zum Herbstauftakt lädt die önj Kasten Jugendliche von 10-14 Jahren unter dem Motto „Wildnis entdecken“ ein, sich einfache Überlebenstechniken in der Natur anzueignen. Treffpunkt ist am Freitag 13. Oktober, 14 Uhr am Unterkagererhof. Dazu eingeladen wurde der Wildnispädagoge Andreas Fuchs. „Sich orientieren, sich anschleichen und sich tarnen sind die Grundfertigkeiten, um in der Natur bestehen zu können. Diese einfachen Techniken möchte ich mit den Jugendlichen an diesem Nachmittag erproben“, erläutert Fuchs. In Planung sind weitere Module, in den weiterführende Skills wie Feuermachen mit einfachen Mitteln, Kochen in der Natur, Laubhütten bauen, Glutbrennen und andere Techniken vermittelt werden. Gutes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind die Voraussetzung. Die Teilnahmegbühr beträgt für önj Kasten Mitglieder 1 Euro, für Nichtmitglieder 5 €. Dauer: Dreieinhalb Stunden) Anmeldung und Auskünfte: E-Mail: unterkagererhof@gmail.com oder Tel 0664 75104875.