Orte im Bezirk Rohrbach kämpfen um die Nahversorger

27.07.2017, 00:00 Uhr

St. Stefan improvisiert, nachdem der Nahversorger zugesperrt hat. In Kleinzell ist man im Gespräch mit Investoren.

BEZIRK. Um regionale Unternehmen, Vereine und Organisationen zu ehren und auf deren Wichtigkeit hinzuweisen, gibt es den Regionalitätspreis der BezirksRundschau. „Großartige Initiativen gehen von den Menschen in den Regionen selbst aus”, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer darüber, wie wichtig ein gutes regionales Versorgungsnetz ist. Im Bezirk Rohrbach ist jede vierte Gemeinde ohne Lebensmittelgeschäft. In Ahorn, Afiesl, Atzesberg, Auberg, Hörbich, Lichtenau, Schönegg, St. Oswald, St. Ulrich und St. Stefan gibt es keine Einklaufsmöglichkeit.

St. Stefan "ohne" seit Mai

Neues Konzept in Planung

Kleinzell sucht Investor

Wie wichtig ein Nahversorger ist, zeigt sich erst, wenn er nicht mehr da ist. So wie in St. Stefan: Nachdem das Geschäft Ende Mai geschlossen hat, ist der Weg ins nächste Geschäft weit – mindestens fünf Kilometer. Die Gemeinde ist nun bemüht, Ersatz für den Nahversorger zu finden. "Unter dem Motto Nahversorger kommen zu uns, haben sich einige Betriebe bereit erklärt, am Ortsplatz vor der Bank ihre Produkte zum Verkauf anzubieten", sagt Bürgermeister Alfred Mayr.Erst im Herbst werde eine Entscheidung bezüglich eines neuen Nahversorgers im Ort fallen. "Es gibt konkrete Gespräche für ein neues Konzept“, sagt der Bürgermeister. Mehr will er aber noch nicht verraten. "Es ist noch nichts spruchreif." Bis dahin haben die Gemeindebürger jeden Mittwoch um 10.15 Uhr die Chance, beim Standl der Fleischerei Schuster einzukaufen, jeden Mittwoch und Samstag von 6.45 bis 7 Uhr ist die Bäckerei Engleder vor Ort und jeden Freitag um 13 Uhr liefert der Biohof Achleitner aus. Mehr dazu auf www.st-stefan.at Auch in Kleinzell läuft die Suche nach einem Investor. Es gibt dort zwar Wirt, Bäcker und Fleischer als Nahversorger, trotzdem möchte man in der Zuzugsgemeinde das Nahversorger-Angebot am Lebensmittelsektor ausbauen. Vor allem an den Öffnungszeiten sollten so verbessert werden. "Dieser Wunsch ist auch in der Bürgerbefragung ,Kleinzell & Du' zum Ausdruck gekommen", sagt Klaus Falkinger, Bürgermeister der 1.550-Einwohner-Gemeinde. Er betont, dass es kein Ersatz für die bestehenden Nahversorger sondern ein zusätzliches Angebot sein soll. "Wir sind in Gesprächen mit möglichen Betreibern, Investoren und Verkäufern", verrät der Bürgermeister. Er hofft, dass es spätestens 2019 einen zusätzlichen Nahversorger in Kleinzell gibt.