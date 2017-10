Rasche Hilfe bei Windwurfschäden

17.10.2017, 07:30 Uhr

Auszahlung begonnen

Am Montag, 16. Oktober, hat nun die Auszahlung begonnen und zeigt erneut: Oberösterreich leistet rasche und unbürokratische Hilfestellung. Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger dazu: „Die Aufarbeitung von Schadholz nach Katastrophenereignissen bedeutet für die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer nicht nur Einkommensverluste, sondern auch einen massiv erhöhten Arbeitsaufwand und Geräteverschleiß. Gerade in diesem, für die Forstwirtschaft sehr schwierigen Jahr, freut es mich besonders, die ersten Auszahlungen aus dem Katastrophenfonds an 48 Antragsteller in Höhe von 113.000 Euro bekannt zu geben“, schreibt Hiegelsberger in einer Aussendung.