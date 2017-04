Schönegg sucht Fusionspartner

26.04.2017, 12:24 Uhr

Gemeinde soll an Helfenberg oder Vorderweißenbach eingegliedert werden. Die Bevölkerung muss entscheidet.

Scheidung vor Hochzeit

SCHÖNEGG. Schöneggs Bürgermeister Peter Pagitsch ist aktiv auf der Suche nach einem "Ehepartner" für seine 550-Einwohner-Gemeinde. Gespräche gibt es mit den Nachbargemeinden Vorderweißenbach (Bezirk Urfahr Umgebung) und mit Helfenberg (Bezirk Rohrbach). Dem Vernehmen nach, will sich Pagitsch will sich als Bürgermeister zurückziehen.Ablehnend steht Afiesls Bürgermeister Erhard Grünzweil bisher den Fusionsplänen gegenüber, daher begab sich Schönegg anderweitig auf "Brautschau". Seit Jahren besteht zwischen Afiesl und Schönegg eine Verwaltungsgemeinschaft, sollte Schönegg mit Vorderweißenbach oder Helfenberg fusionieren, wird diese aufgelöst werden müssen. "Die Schönegger Bürgerinnen und Bürger wurden in Informationsabenden bisher bereits umfangreich über die Pläne informiert", sagt Pagitsch. An vier Abenden wurden Pro und Kontra-Punkte abgehandelt und die Wünsche der Bevölkerung angehört.

Sitzungen diese Woche

Land steht dahinter

Bürgerwille entscheidet

Bezirksübergreifend möglich

Starkes Helfenberg

Zur Sache:

In dieser Woche finden fraktionsübergreifende Sitzungen statt. Am 4. Mai ist der Gemeinderat am Zug. "Er wird entscheiden, wie es mit dem Fusions-Fahrplan weitergeht", sagt Pagitsch. Fix ist, dass es schnell gehen könnte. Noch vor dem Sommer sollen die Schönegger abgestimmt haben, ob sie per 1. Jänner 2018 mit Helfenberg oder Vorderweißenbach fusionieren wollen.Hinter den Fusionsplänen stehen auch Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landesrat Max Hiegelsberger. „Die Fusionspläne sind Ausdruck einer neuen Zeit und eines Pioniergeistes, die vor Gemeindegrenzen nicht mehr Halt machen", sagt Landeshautpmann Thomas Stelzer. "Die Gemeinde Schönegg zeigt, dass Zusammenlegungen nicht am grünen Tisch im Linzer Landhaus verordnet, sondern aus der Region heraus getragen und gelebt werden müssen. Wo Menschen sich als eine Region fühlen, müssen wir für die Verwaltung dasselbe planen: Zusammenführen, gemeinsam planen und handeln.“Ähnlich äußerst sich Landesrat Hiegelsberger: „Wir begrüßen den Reformwillen und die positive Stimmung in der Gemeinde.“, Hiegelsberger verweist jedoch auch auf den nächsten Schritt des Bürgerentscheids, da jede Fusion vom Bürgerwillen getragen werde müsse und keinesfalls mit Zwang gegen den Willen der Gemeindebürger umgesetzt werden darf.Eine Herausforderung werde möglicherweise auch eine bezirksübergreifende Fusion, falls Schönegg mit Vorderweißenbach fusioniert. Dies sei zwar ein Novum im Bereich der Gemeindefusionen, das Land Oberösterreich werde dies jedoch mit Zustimmung der Bundesregierung optimal abwickeln. „Das Beispiel Schönegg zeigt, dass die Zusammenlegung der passende Weg für die Region ist und unsere Bürgermeister nicht an künstlich gesetzten Bezirksgrenzen halt machen. Der Mehrwert für die gesamte Region steht klar im Vordergrund“, sagt der Landeshauptmann.Landtagsabgeordnete Ulrike Wall (FPÖ) hofft, dass Schönegg mit Helfenberg fusioniert. "Das wäre wichtig für eine starke Region Helfenberg. Wir müssen alles daran setzen die Kräfte zu bündeln", sagt die Ahorner Abgeordnete. "Ich bin aber überzeugt, dass Fusionen generell sinnvoll sind."Auch in Vorderweißenbach ist ein Dorfabend geplant, bei dem die Bevölkerung informiert werden soll und ihre Meinung einbringen kann.Auch die Gemeinden Helfenberg und Ahorn stehen derzeit in Verhandlungen über eine Fusion. Eine Einigung scheint schon bald in Sicht und eine Fusion in den nächsten Monaten möglich sein. Das einzige Problem dort ist die Entscheidung über ein zusätzlich benötigtes Feuerwehrauto. Landesrat Hiegelsberger hat hier eine Lösung in Aussicht gestellt.