Schwerer Verkehrsunfall in Julbach

18.07.2017, 18:17 Uhr

Wie die Landespolizeidirektion meldet, fuhr hinter ihm sein Freund, ein 70-jähriger Pensionist, ebenfalls aus dem Bezirk Grieskirchen mit seinem Motorrad. Als der 57-Jährige nach rechts in einen Güterweg einbiegen wollte, fuhr vermutlich der 70-Jährige hinten auf das Motorrad seines Freundes auf. "Durch diese Kollision kamen beide zu Sturz", heißt es laut Angaben der Polizei. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Der 57-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 10 in den Med Campus III eingeliefert. Den 70-Jährigen brachte die Rettung in das Klinikum Wels.