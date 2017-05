Siedlerverein Hofkirchen feiert 25 Jahre

03.05.2017, 11:42 Uhr

Anlässlich der 25-Jahr-Feier wurden die 90 an der Jahreshauptversammlung teilnehmenden Gäste und Ehrengäste zu einem Essen mit Getränk eingeladen. Bei einer Verlosung gab es ein Baumann-Hochbeet, einen Gartenhäcksler, ein Kompostsieb und einige Gutscheine zu gewinnen. Der Landesobmann des Siedlervereins, Helmut Löschl, ehrte etliche langjährige Mitglieder und verdiente Vereinsvorstände.Folgende Veranstaltungen sind geplant:• Obstbaum-Veredelungskurs am Samstag, 10. Februar 2018 (Achtung nur begrenzte Teilnehmerzahl von 15 möglich – verbindliche Anmeldung bei Schriftführerin Herta Moser)• Wühlmaus- und Maulwurf-Fangkurs am Samstag, 24. März 2018• Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 18. April 2018 mit Referent Klaus Strasser zum Thema Obstsorten bzw. Obstbäume in unseren Gärten.Details finden Sie auf: www.siedlerverein-hofkirchen.at