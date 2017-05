Songs & Tales: Sigi Mittermayr und Georg Höfler präsentieren zweites Album

02.05.2017, 10:40 Uhr

Präsentationstour im Herbst

Gigs, Gigs, Gigs

Momentan gilt es noch die letzten Geschichten des Albums fertig zu schreiben bzw. zu komponieren. Im Herbst soll die Platte fertig sein und es geht auf Präsentationstour. Diese startet mit einem Konzert in St. Martin (Kultursaal der Neuen Mittelschule) am 30. September und führt das Duo bis nach Wien. Weitere Zwischenstopps im Bezirk: Adlerkino Haslach: 7. Oktober, Musikclub Lembach: 4. November. Begleitet werden sie dabei von David Eibl am Schlagzeug und David Enzenhofer am Bass. Einen Vorgeschmack kann man sich bereits holen: Seit Anfang des Jahres ist die erste Singleauskopplung – "Drinking Rum" – auf Youtube zu finden. "Wir haben auch ein Lied zur Flüchtlingskrise verfasst, was mir ein Anliegen war. Dabei geht es um die Frage, warum durch Religion und Herkunft so oft schier unüberwindbare Gräben entstehen. Und es geht um die Frage, ob wir das zulassen sollten", erzählt Höfler.Auf die Frage, welche Zukunftsträume die beiden haben, antworteten sie übrigens so: "Gigs, Gigs, Gigs! Für uns gibt es nichts Schöneres als auf der Bühne zu stehen und Menschen mit Songs zu berühren. Das ist auch der Grund, warum wir immer versuchen, Neues auszuprobieren. Meiner Meinung nach sind wir gerade erst am Anfang unseres musikalischen Weges."