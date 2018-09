St. Martins VP-Vizebürgermeister wird abgelöst: Bürgerinitiative sieht Konnex zu Umwidmung in Allersdorf

10.09.2018, 14:57 Uhr

Einsprüche sind vorbereitet

"Rücktritt steht in keiner Verbindung zur Causa"

"Das ist der erste Akt im Stück um die geplante Umwidmung", so Leibetseder, "da man jetzt auch bei der Führung der ÖVP eingesehen hat, dass die Optik nicht gerade die beste ist, wird der Vizebürgermeister und Grundstückseigentümer kurzerhand ausgetauscht." Als zweiter Akt könnte laut ihm bereits der Antrag auf Umwidmung durch Leitner bzw. die OÖ Bauland GmbH in die Tat umgesetzt werden. Er ist davon überzeugt, dass auch keine zusätzlichen Gewerbegrundstücke geschaffen werden, sondern ausschließlich Einfamilienhäuser. "Die Konflikte mit den angrenzenden Betrieben, der Bundesstraße und der Landwirtschaft sind vorprogrammiert", meint Leibetseder. Im fehlt zudem weiterhin die Transparenz. Die Einsprüche von den Mitgliedern der Initative gegen eine Änderung des Flächenwidmungsplanes, die man ohnehin seit Monaten erwarte, hätte man schon vorbereitet.Bürgermeister Wolfgang Schirz (VP) sagt dazu: "Der Rücktritt Leitners als Vizebürgermeister steht in keinem Zusammenhang mit den Diskussionen rund um diese Gründe." Bereits 2015 nach der Wahl hätte man einen Bürgermeisterwechsel etwa nach der Halbzeit beabsichtigt. Fakt sei jedoch, dass dringend Flächen für junge Gemeindebürger benötigt werden und es dahingehend mehrere Überlegungen gibt. In Bezug auf die Gründe in Allersdorf wären jedoch bislang weder eine Umwidmung eingereicht. noch irgendwelche konkreten Schritte diesbezüglich getätigt worden. "Zu gegebenem Zeitpunkt werden wir darüber informieren – das war immer so", sagt Schirz und ergänzt: "Ich hoffe, dass diese Art von Politik mit Halbwahrheiten und Spekulationen wie sie Leibetseder betreibt nicht Fuß fassen wird." Leitner bleibt indes weiterhin Gemeinderat und Mitglied im Bauausschuss.