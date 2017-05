Startschuss für die „Aktionstage Nachhaltigkeit“ 2017: Menschen und ihr Engagement vor den Vorhang

03.05.2017, 12:01 Uhr

http://www.nachhaltigesoesterreich.at möglich. Hier können sich Interessierte ebenso über die Veranstaltungen in ihrer Region informieren.Auch heuer warten wieder zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten in Österreich, und besonders im Mühlviertel, auf ein interessiertes Publikum. „Mit den Aktionstagen Nachhaltigkeit holt man Menschen aus allen Lebensbereichen vor den Vorhang. So werden ihre nachhaltigen Projekte und ihr Engagement sichtbar und erlebbar“, lädt auch Christine Rehberger von der Regionalmanagement OÖ GmbH zur Teilnahme an dieser Initiative ein. 2016 waren beispielsweise allein 57 Veranstaltungen, Projekte und Aktionen aus Oberösterreich Teil der bundesweiten Aktionstage für Nachhaltigkeit.

Initiative zeigen, handeln, mitmachen – sichtbar werden

„Wir möchten auf Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen und gemeinsam etwas dagegen tun!“ so Katrin Pesendorfer und Anja Mayrwöger, die Initiatorinnen des Projektes „Nix vakumma lossn“. Am 6. Juni 2017 im Netzwerk Freistadt werden mit den TeilnehmerInnen ihrer Einkoch.Aktion überschüssige Lebensmittel, welche im Müll landen würden, verarbeitet. Die Aktionen können in 22 verschiedenen Kategorien eingereicht werden: von Natur- und Klimaschutz, Bauen und Wohnen, Chancengleichheit über Bildung bis zu Ernährung & Gesundheit. Die Palette an möglichen Beiträgen reicht dabei von (Film)Vorträgen, Repair-Cafés, Workshops zu Nachhaltigkeitsthemen, gemeinsamen Kochaktionen bis hin zu Aktivitäten wie Natur-Führungen.