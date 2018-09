Von Stall und Feld bis auf den Teller: Seminarbäuerinnen sind im Bezirk im Einsatz

14.09.2018, 07:40 Uhr

Sechs Seminarbäuerinnen vermitteln in Kursen und an Schulen Wissen um regionale Lebensmittel.

Begeisterung wecken

Weniger ist mehr

BEZIRK (anh). 30 Tonnen Nahrungsmittel und 50 Tonnen Flüssigkeit nimmt der Mensch im Laufe seines Lebens zu sich. Um die eigene Gesundheit, Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden aufrecht zu erhalten, ist eine ausgewogene Ernährung unerlässlich. "Leider gehen das lebens(mittel)wichtige Wissen und der vielgerühmte Hausverstand rund um Lebensmittel und deren Verarbeitung mehr und mehr verloren", sagt Friedrich Pernkopf, Kammerdirektor der Landwirtschaftskammer OÖ. Genau hier setzen die oberösterreichweit 80 aktiven Seminarbäuerinnen an. In Kochkursen und Workshops tragen sie das Wissen um regionale, bäuerliche Lebensmittel seit 1994 in die Bevölkerung. Grundlegende Alltagskompetenzen wie Lebensmittelwissen, Kochen, bewusster Einkauf, Vorratshaltung oder die Verwendung von Resten werden vermittelt. Zudem wird laut Pernkopf der Bezug zur heimischen Produktion gestärkt.Um Seminarbäuerin sein zu können, müssen die Landwirtinnen eine Grundausbildung mit Abschlussarbeit und -prüfung absolvieren. Dann fließen ihre Ideen jährlich in ein Kursprogramm ein. Im Bezirk stehen heuer 36 Seminare zur Auswahl. Von traditioneller Erdäpfelküche bis hin zu flotten Party-Snacks reicht die Palette. Auch Kurse speziell für Kinder bieten die sechs Seminarbäuerinnen in Rohrbach an. "Ich möchte die Leute für heimische Lebensmittel begeistern und zum bewussten Hinschauen aufs Etikett anregen", sagt etwa Romana Schauer aus Kleinzell. Die Hopfen- und Milchbäuerin gibt seit sechs Jahren ihr Wissen weiter – am liebsten rund um Milch oder Gebäck. Das Tolle daran sei der Austausch mit den Kursteilnehmern, die immer wieder interessante Inputs liefern.Das bestätigt Andrea Hintenberger aus Helfenberg: "Die Workshops werden sehr gut angenommen – auch von jungen Leuten. Da Kochen einem Zeittrend unterliegt, bleibt es abwechslungsreich. Momentan ist zum Beispiel das Bowlen angesagt." Dabei wird mit Gemüse, einem eiweißhaltigen Produkt, Kohlehydraten und einem Dressing ein leckeres Gericht gezaubert. Generell sei das Interesse am Kochen und an der Lebensmittelverwertung wieder gestiegen: "Die Leute wollen wieder wissen, woher ihr Essen kommt." Kochen sollte man ihrer Meinung nach nicht als Arbeit betrachten, sondern als Hobby und dem bewussten Einkauf mehr Zeit widmen. "Die Aussage, dass frische Lebensmittel teurer sind, lasse ich nicht durchgehen. Fertigprodukte kosten oft viel mehr", so Hintenberger. Zudem solle man sich lieber weniger und dafür qualitativ Hochwertigeres gönnen. "Wir leben in einem Land mit so vielen Produkten. Wenn man wirklich will, kann man zu einem sehr großen Teil regional und saisonal essen", ist die Obfrau des Rohrbacher Wochenmarktes überzeugt. Das Kurse-Halten empfindet sie als guten Ausgleich zum Alltag auf dem Bio-Milchviehbetrieb. Als Konditorin ist sie speziell bei Mehlspeis-Kursen ganz in ihrem Element.

In Schulen zu Gast

Zur Sache

Seminarbäuerinnen sind auch in Schulen gern gesehene Vortragende. "Dort zeigen sie anhand von Anschauungsmaterialien und Aktivitäten den Weg der Lebensmittel vom Feld und Stall auf den Teller", informiert Eva Kitzmüller von der Bezirksbauernkammer Rohrbach.• Die Idee zu den Seminarbäuerinnen entstand 1994. Das erste Thema war der Käse. Damit sollte damals das Bewusstsein der Konsumenten über die gute Qualität des heimischen Käses gesteigert werden.• In ganz Oberösterreich gibt es 80 aktive Seminarbäuerinnen. Ihr Angebot wurde im letzten Jahr von über 13.500 Teilnehmern genutzt.• Im Bezirk Rohrbach sind sechs Seminarbäuerinnen aktiv. Sie bieten 2018/19 27 Kochkurse für Erwachsene und neun für Kinder an. Erstmals im Programm: "Smart gekocht" (flotte, berufs- und familientaugliche Wohlfühlgerichte), "Kekse und kleine, selbstgemachte Naschereien" sowie der Kinderkochkurs "Himmlische Kekserlbäckerei".• Auskunft bei Eva Kitzmüller: rohrbach@lk-ooe.at, 050/6902-4331.• Weitere Infos: seminarbaeuerinnen-ooe.at, Rezepte unter: regionale-rezepte.at