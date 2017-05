Weniger Plastiksackerl, mehr für die Kinder- und Jugendarbeit der Pfadfinder

05.05.2017, 08:37 Uhr

300 Euro für die Pfadfinder

Auch eine freudige und zugleich umweltschonende Botschaft wurde den Pfadis dort verkündet: In der Stadtapotheke „Mariahilf“ bekommt man seit 1. Jänner bei einem Einkauf kein Plastiksackerl mehr kostenlos angeboten, sondern muss dafür 50 Cent bezahlen. Ziel ist es, weniger Plastiksackerl auszugeben und bei den Konsumenten ein Umdenken hervorzurufen. „Wer jedoch trotzdem in Zukunft ein Sackerl für die Einkäufe benötigt, kann natürlich eines haben, sollte jedoch bereit dazu sein, 50 Cent dafür zu bezahlen“, erklärt Stefan Dobersberger, Leiter der Apotheke. Seit Jahresbeginn konnte so nicht nur Plastikmüll reduziert werden, sondern es konnten auch 300 Euro eingenommen werden. Darüber darf sich die Pfadfinder-Gruppe freuen, denn der Betrag kommt zur Gänze der Kinder- und Jugendarbeit der Pfadis zugute.