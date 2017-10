Der türkiseste Bezirk im Nationalrat geht leer aus

20.10.2017, 11:11 Uhr

Dass der "Mitterlehner-Bezirk", der türkiseste Bezirk des Landes, ohne Mandat da steht, ist von der ÖVP selbst verschuldet.

BEZIRK. Für ÖVP-Kandidatin Gertraud Scheiblberger ist seit dieser Woche klar: Sie wird nicht als Nationalrätin nach Wien geschickt. Die Rohrbacher Spitzenkandidatin hat zu wenige Vorzugsstimmen erhalten. "Ich freue mich über die 4.110 Stimmen für mich, aber ich bin enttäuscht, dass wir es nicht geschafft haben, im Bezirk unsere Kräfte zu bündeln", sagt Scheiblberger. "Der Einzug wäre wirklich möglich gewesen, wir haben es selbst vergeigt", resümiert sie, nachdem sie beim Bergsteigen am Mittwoch Abstand zum Wahlkampf gewonnen hat.

Bünde kosten Stimmen

Rohrbach geht leer aus

Anstatt alle ÖVP-Wähler zu mobilisieren, Scheiblberger eine Vorzugsstimme zu geben, hat es parteiintern im Bezirk eigene Wahlkämpfe gegeben. Wirtschaftsbund-Kandidat Manuel Krenn und JVP-Kandidat Patrick Steidl zum Beispiel, haben gemeinsam im Wahlkreis Mühlviertel fast 1.300 Stimmen geholt. Vorzugsstimmen, die Scheiblberger fehlen. Auch das massive Werben Prinz' als Perger Bauernbund-Kandidat im Bezirk Rohrbach mit einem Rundschreiben, verärgert Scheiblberger: "Gerade, weil mir im Wahlkampf Fairness immer sehr wichtig war." Wie es für sie nun beruflich weitergeht, ist ungewiss.Für den schwärzesten, bzw. türkisesten Bezirk des Landes ist es kein Ruhmesblatt, dass man künftig niemanden im Nationalrat sitzen hat. "Ärgerlich ist, dass in allen anderen Bezirke des Mühlviertels ÖVPler ein Mandat haben, nur Rohrbach nicht", sagt Scheiblberger. Urfahr-Umgebung hat mit Michael Hammer (hatte die meisten Vorzugsstimmen) und Claudia Plakolm sogar zwei. In Freistadt zieht Johanna Jachs, dank der zweitmeisten Vorzugsstimmen (5.363) im Wahlkreis ins Parlament ein, in Perg Nikolaus Prinz – über die Landesliste – weil er auf der Wahlkreisliste, ebenso wie Scheiblberger, von Jachs verdrängt wurde. "Es ist eine große Enttäuschung, dass wir das Mitterlehner-Mandat nicht mehr erreicht haben", sagt Bezirksparteiobmann Georg Ecker. Man werde über politische Entscheidungen in Wien künftig nicht mehr so gut informiert sein.Die Vorzugsstimmenhürde lag im Wahlkreis Mühlviertel bei 4.847 Stimmen. Nikolaus Prinz hat in Rohrbach 316 erhalten, Michael Hammer 334. Im Wahlkreis Mühlviertel eroberte Michael Hammer die meisten: 5.952, Nikolaus Prinz kommt auf 5.058 Stimmen.