Die Bezirkshauptmannschaft feiert 150. Geburtstag

24.09.2018, 14:24 Uhr

"Wir glauben schon", sagt Bezirkshauptfrau Wilbirg Mitterlehner: "Meine Mitarbeiter sind für die Bevölkerung oftmals die ersten Ansprechpartner im Gesundheits- und Sozialwesen, in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Sicherheit, beim Gewerbe, im Naturschutz und Forstdienst, in der Gemeindeaufsicht und vielem mehr." Auch in Krisensituationen wie Hochwassern oder der Flüchtlingsproblematik habe sich die Behörde als "örtliche Institution, die den Charakter der Menschen hier kennt" (Mitterlehner), bewährt. 95 Personen arbeiten in der BH. 2017 haben sie über 22.000 E-Mails und ungefähr 44.500 Poststücke bearbeitet. "Fad wird uns nicht", schmunzelt Mitterlehner, die seit 1998 Bezirkshauptfrau ist.Die offizielle 150 Jahr Feier für geladene Gäste geht am Donnerstag, 27. September über die Bühne. Im Rahmen dieser Feier wird auch die Ausstellung "Kunstwerke von Menschen mit Beeinträchtigung" des Arcus Sozialnetzwerks eröffnet, die bis 28. November läuft. Weiters gibt es Ausstellungen zu den Themen "150 Jahre Bezirkshauptmannschaften" und "100 Jahre Frauenzeitreise im oberösterreichischen Landesdienst".Am Freitag, 28. September, von 9 bis 16 Uhr, findet dann für die gesamte Bevölkerung der Tag der offenen Tür statt. Dort gibt es Führungen durch das Gebäude, verschiedene Info-Stände und Vorträge, ein buntes Kinderprogramm mit zwei Luftballonstarts um 10.30 Uhr und um 14.30 Uhr und der Verkaufsstand von "Der Wolpertinger" sorgt für kulinarische Genüsse. Das ganze Programm gibt es unter www.land-oberoesterreich.gv.at/bh_rohrbach.htm