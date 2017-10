Die Volkshilfe geht am Tag der Armut auf die Straße

18.10.2017, 08:29 Uhr

Unterstützung ist möglich

Volkshilfe tut etwas

Unterstützung für diese Kinder gibt es von der Volkshilfe, zum Beispiel: finanzielle Unterstützung für Familien in Not oder Libro Schulstart-Gutscheine. Die Volkshilfe fordert: Die Einführung der Kindergrundsicherung. Diese hilft, Grundbedürfnisse wie Wohnen, Kleidung, Schulmaterialien und medizinische Versorgung zu decken. "Die nächste Bundesregierung muss das Thema Kinderarmut aktiv bearbeiten", sagt Ingrid Groiss.Im Rahmen der Schulstartaktion wurden zu Schulbeginn insgesamt 10.180 Euro in Form von Gutscheinen für Schulsachen an 340 schulpflichtige, nachweislich bedürftige Kinder ausgegeben. In den 17 Volkshilfe Shops in ganz Oberösterreich gibt es unter anderem Möbel, Bücher, Spielsachen und ordentliche Kleidung zu einem fairen Preis.