Junge Linke wollen Hausaufgaben abschaffen

10.09.2018, 13:04 Uhr

"Brauchen eine soziale Schule"

Anhand von Hausaufgaben sehe man, wie überholt und ungerecht das Bildungssystem sei. Kinder kämen ohnehin bereits voll ausgelastet von der Schule nach Hause und viele hätten nicht einmal einen Schreibtisch zu Hause, geschweige denn Eltern, die sie bei Hausaufgaben unterstützen könnten oder die Möglichkeit auf Nachhilfe. Diese und andere Steine würden Kindern aus ärmeren Familien in den Weg gelegt werden, während Kinder mit reicheren Eltern allein schon bessere Schulen besuchen und es eher auf Hochschulen schaffen würden. Daher fordern die Jungen Linken das sofortige Aus für Hausaufgaben. “Insgesamt brauchen wir dringend eine sozial gerechte Schule”, so Junge Linke-Landessprecher Ralf Schinko. Schüler würden dabei rundum versorgt und am Ende des Tages befreit in den Feierabend entlassen. Diese Lösung wäre auch weitaus stressfreier für Eltern. “Die Schule muss der Ort sein, wo gelernt und gefördert wird! Nicht die eigenen vier Wände!”, so Winkler.