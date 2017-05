04.05.2017, 09:03 Uhr

Skifahrer trainierten in Julbach

Junges Vorstandsteam

Hoffen auf das OK

Der Motorsportclub entwickelte sich binnen kurzer Zeit zu einem starken Verein und führte in den folgenden Jahren neben dem Motocross auch Motorradbergrennen und andere Veranstaltungen durch. 1985 kam auf Einladung von Heinz Bayer und Josef Mühlbauer sogar ÖSV-Schi-Team mit Enn, Gruber, Gstrein, Köhlbichler, Stangassinger, Strolz, Zoller und Pfeiffer zum Motocross-Training nach Julbach.In vier Jahrzehnten wurden am Julbacher Renngelände verschiedene Meisterschaften wie Auner-Cup, OÖ-Meisterschaft bis zum aktuellen Ernecker Cup gefahren. Vor einigen Jahren kam es leider zu viel Gegenwind durch einzelne Anreiner und die Behörde. So wurden die Trainingstage und das bisher durchgeführte zweite Rennen verboten. Derzeit darf nur mehr einmal im Jahr gefahren werden – einmal im Frühling, im darauffolgenden Jahr im Herbst. Nachdem ein junges Vorstandsteam den MSC übernommen hat, versducht man, mit guter Organisation, Schutz für umiegende Umwelt und ein Eingehen auf die Aniegen der Anrainer, die Rennstrecke langfristig zu sichern."Motocross ist unser Sport, sowie für andere Fußball oder Skifahren, dafür brauchen wir aber eine Renn- und Trainingsstrecke. Wir hoffen, irgendwann mit Zustimmung von Anrainern und Behörden wieder zwei oder drei Trainingsnachmittage für Vereinsmitglieder durchführen zu können", sagt Andreas Trautner, Vorstand der MSC-Sektion Motocross.Beim Jubiläumswochenende waren 160 Fahrer vor Ort. Für den MSC gab es durchwegs herzeigbare Ergebnisse: Bei den Damen fuhr erstmals Svenja Wurm (17) mit. Manuel Gumpenberger holte sich in der Junioren-Klasse den neunten Rang und bei den Senioren landeten Rudolf Schopper auf Platz fünf, Jürgen Almesberger auf Platz 6. "Wir haben zu unserem Jubiläum Fahrer und Helfer eingeladen, die auch schon vor 40 Jahren dabei waren. Vor Ort trafen sich Max Mitgutsch, Hans Schopper, Sepp Mitgutsch Sepp, Ewald Wurm, Sepp Mühlbauer und Gerald Gayer. Mehr dazu: www.mscjulbach.at