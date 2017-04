Die Bälle fliegen wieder hoch: Die Tennis-Saion startet

28.04.2017, 08:32 Uhr

• Kindertraining ist wie jedes Jahr samstags von 9.30 bis 11 Uhr für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren (erstes Training ist am 29. April).• „Mascherl-Turnier“ am 30. April: Das Turnier zum Saisonstart beginnt um 13 Uhr und wie üblich ist keine Anmeldung erforderlich – einfach vorbeikommen und mitmachen! Für das leibliche Wohl ist gesorgt und im Anschluss an das Turnier wird gegrillt. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird rechtzeitig Bescheid gegeben und ein Ersatztermin festgelegt (Montag falls wetterbedingt möglich).• Während der Meisterschaftssaison gibt es für motivierte Damen die Möglichkeit eines Trainings freitags von 18 bis 20 Uhr (bis Anfang Juli). Ziel ist es, eine Damenmannschaft aufzustellen. 1 bis 2 Trainer stehen zur Verfügung.• Der UTC hat heuer zudem erstmals vier Herrenmannschaften und eine 35-Plus-Seniorenmannschaft, die an der Meisterschaft teilnehmen werden, was es in dieser Form sonst im Bezirk nicht gibt. Ab Samstag, 6. Mai, finden bis Anfang Juli jeden Samstag die Meisterschaftsspiele statt. Fans, Unterstützer und all jene, die das Tennisspiel aus nächster Nähe verfolgen möchten, sind herzlich willkommen. Infos zu den Spielen, Ergebnissen, Tabellenstände etc. werden jede Woche in einem kurzem „Newsletter“ ausgesandt.• Im Sommer wird es außerdem große Trainingswochen geben für Anfänger/Neueinsteiger. Interessierte schicken eine Mail an: utc-rohrbach-berg@gmx.at