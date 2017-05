Die Schülerinnen des Gymnasiums Rohrbach schreiben „Fußballgeschichte“ – sie sind Landesmeisterinnen im Mädchenfußball!

11.05.2017, 09:22 Uhr

In Linz trafen sich 14 Mädchenteams, um den oberösterreichischen Teilnehmer für das Bundesfinale in Tirol zu ermitteln. Neben zahlreichen Sporthauptschulen nahmen auch drei Gymnasien teil. Das Team von Prof. Mag. Franky Hofer erreichte mit fünf Siegen, einem Unentschieden und einer Tordifferenz von 7 : 0 überraschend den ersten Gruppenrang.Im Finale um die Teilnahme am Österreichfinale traf man auf den haushohen Favoriten, die Fußballschwerpunktschule Kleinmünchen, deren Damenmannschaft in der Bundesliga spielt.Die ganze Mannschaft kämpfte toll und ließ so gut wie keine Torchancen zu. Julia Fuchs krönte mit dem Siegestor ihre herausragende Leistung und schoss das BG/BRG Rohrbach zum Landesmeistertitel.Zur Belohnung geht es - mit neuen Trainingssachen ausgerüstet - Mitte Juni zum Österreich-Finale nach Tirol. Mit Prof. Mag. Franz Hofer ging es in Rohrbach noch auf einen Rieseneisbecher, denn solche Erfolge gehören doch gebührend gefeiert!Prof. Mag. Franky Hofer über das Erfolgsgeheimnis:Wir haben in sechs Spielen kein einziges Tor erhalten, das spricht für die Defensivarbeit. Noch bemerkenswerter ist aber der Teamgeist dieser jungen Damen. Ich bin schon über 30 Jahre als Trainer, auch im Profibereich, unterwegs, aber so einen Spirit habe ich selten erlebt. Ich bin sehr stolz und freue mich riesig für die Mädchen. Sie haben sich das ehrlich verdient!Jetzt fahren wir zuversichtlich nach Tirol, obwohl unsere Schülerinnen die zweiten bzw. dritten Klassen besuchen und sie dadurch um ein Jahr jünger sind als die meisten der dortigen Finalistinnen!