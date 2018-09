06.09.2018, 12:27 Uhr

Die Speziellen Regeln für das Glücksspiel RouletteIn vielen Kasinos bleibt der Hausvorteil derselbe aber die Kasinos , wo es besondere Regeln gibt, sind Ausnahmen. Diese Sonderregeln funktionieren, wenn die Null getroffen wird. Die erste Regel, die wir kennenlernen, ist "En Prison Regel", es gibt hauptsächlich bei Europäischen Roulettetischen. Die Regel "En prison" gestattet den Spielern, entweder die Hälfte Ihres Einsatzes zu behalten, wenn sie diesen auf ein Feld der "Even Money Line" (Außeneinsatz mit Auszahlungsverhältnis 1:1) gesetzt haben oder beim nächsten Spin die "Alles-oder-Nichts"-Chance zu wählen, sollte die Roulettekugel im grünen Zero-Feld (O Grün) liegen bleiben, sobald sich das Rouletterad nicht mehr dreht. Die la portage Regel zeichnet sich dadurch, dass sie nur im französischen Roulette verwendet wird. Wenn eine Null ausfällt, muss der Spieler die Hälfte seines Einsatzes verlieren. Man kann diese Regeln gebrauchen nur bei den Wetten auf Rot/Schwarz, Gerade/Ungerade und Hoch/Niedrig. Die dritte Regel, die man beachten sollte, ist die "Surrender". Surrender Regel ist auch allen Black Jack Spielern bekannt. Die Surrender bedeutet ein Verzicht und wird für die Außenwelten verwendet. Die Surrender Regel ist hauptsächlich bei Europäischen Roulettetischen zu treffen und bedeutet soviel wie die La Partage Regel: nur die Hälfte Ihres Geldes geht verloren, wenn die Kugel auf "0" oder "00" landet. Diese Regeln beeinflussen den Hausvorteil und verringern ihn bedeutend. Wenn ein Roulette Tisch eine Null hat, so ist der Vorteil der Bank 1.35%.

Online Roulette Spieltisch für im französischen KasinoEin Roulette Tisch ist ein Spieltisch mit einem Rad und einem Setzfeld.Man unterscheidet ein französisches Roulette Kessel und ein amerikanisches. Wollen wir in diesem Artikel den französischen Roulette Kessel betrachten. Der Roulettekessel besteht aus 37 Fächern, mit den Zahlen 1 – 36, dazu kommt noch die Zahl Null. Es gibt sowohl auf dem französischen als auch auf dem amerikanischen Roulettetisch 18 rote Zahlen und 18 schwarze Zahlen. Die 0 ist die einzige Zahl, die in grün gehalten ist. Die Roulettechancen sind sehr vielfältig, je nachdem wie man seine Einsätze plaziert. Um Roulette zu spielen, werden die sogenannten Roulette Chips benutzt.Der Croupier gibt eine Kugel in den rotierenden Kessel, nachdem alle Einsätze getätigt sind. Diese Kugel bleibt dann in einem der 37 Fächer liegen - das ist die Gewinnzahl. Zu beachten ist die Höchsteinsatzgrenze, die an jedem Tisch angezeigt ist. Die einfachste Roulette Strategie ist die Wahl des richtigen Spieltisches.