Faustball: Arnreit machte wichtigen Schritt Richtung Play-Off

24.09.2018, 06:34 Uhr

Ein Sieg muss her

Rohrbach-Berg weiter ohne Punkte

Punktelos ins Frühjahr?

Landesliga

“Der Sieg gegen die Niederösterreicherinnen war sehr wichtig für uns heute, die Niederlage gegen Freistadt ist bitter, mit unserer Leistung können wir aber trotzdem zufrieden sein. Wir müssen nur noch an Kleinigkeiten feilen, sodass wir auch in hitzigen Situationen einen kühlen Kopf bewahren und konzentriert und druckvoll bleiben!”, resümierte Magdalena Bauer.In der vierten und gleichzeitig letzten Runde der Herbstmeisterschaft treffen die Arnreiter Damen auf ASVÖ SC Höhnhart und Ausrichter Union Haidlmair Schwingenschuh Nußbach. Gegen Höhnhart muss zwingend ein Sieg her, um das Ziel des Meister Play-Offs zu erreichen, gegen die Nußbacherinnen heißt die Devise Gegner ärgern und Druck machen.Auch in der dritten Runde der 2. Faustball-Bundesliga ohne Punkte blieben die Rohrbach-Berger Faustballerinnen. Ohne die beiden Neumüller-Schwestern mussten sich die Gastgeberinnen bei schwierigen Verhältnissen sowohl Grieskirchen (0:3) als auch den St. Martin (1:3) geschlagen geben und konnten die Rote Laterne nicht weiterreichen. Das Spiel der beiden Gastmannschaften entschied FBV Grieskirchen mit 3:1 für sich, wobei bis auf den zweiten Satz, den St. Martin klar für sich entschied, alle Sätze eng umkämpft waren.Wollen die Rohrbach-Bergerinnen nicht ohne Punkte in die Frühjahrssaison starten, muss in der letzten Herbstrunde am kommenden Sonntag in Seekirchen ein Sieg her. Das dies kein einfaches Unterfangen ist, zeigen die Tabellenplätze der gegnerischen Mannschaften: Gastgeber ASKÖ Seekirchen ist noch ungeschlagener Tabellenführer, DSG Union Hirschbach ist derzeit auf Rang drei, sie mussten bisher auch nur eine Niederlage einstecken.Vor Heimpublikum mussten die Arnreiter Männer in der Landesliga mit zwei Niederlagen vom Platz gehen. Beide Spiele mussten jeweils mit 0:3 an die Gegner abgegeben werden.Die junge Arnreiter Damen Landesligamannschaft holte in einem hart umkämpften Spiel gegen Union Franking einen 3:2 Sieg. Gegen Union Compact Freistadt 2 war dann die Luft weg, das Spiel verloren sie mit 0:3. In der nächsten Runde kämpfen die Herren gegen AWN TV Enns 2 und Union Arbing um einen Sieg, die Damen wollen gegen Union Ulrichsberg und TUS Raiffeisen Kremsmünster punkten.