Judoka Georg Reiter peilt den Klubrekord an

27.04.2017, 13:36 Uhr

Georg Reiter könnte beim Heim-Auftakt am Samstag (19.30 Uhr) in Niederwaldkirchen gegen Vienna Samurai einen Klub-Rekord einstellen.

Sieg über Samurai als Ziel

NIEDERWALDKIRCHEN. Georg Reiter ist mit 91 gewonnen Bundesligakämpfen derzeit hinter Ernst Hofer (93) und dem tschechischen Dauerbrenner Jiri Sosna (92) die Nummer drei der ewigen Bestenliste.Mit zwei Siegen gegen Samurai könnte der 30-Jährige mit Hofer gleichziehen. "Das wäre schon etwas Besonderes, wenngleich am Samstag nur ein UJZ-Sieg über Samurai zählt", meint der Niederwaldkirchner, der die Statistiken ein wenig relativiert. "Ich weiß nicht, ob ich da auch so weit vorne wäre, wenn sie früher schon so viele Saison-Partien hatten wie jetzt." So waren früher lange Jahre maximale 14 Kämpfe pro Jahr das Maximum. Letztes Jahr konnte ein Kämpfer beispielsweise auf bis zu 20 Einsätze kommen.

163 Einsätze für Hofer

Allerstorfer im Kids-Training

Apropos Einsätze: Auch in dieser Statistik führt Hofer mit 162 Bundesliga-Kämpfen. Gefolgt von Reiter mit deren 148. "Ich hoffe, er holt mich noch ein", hofft Hofer auf noch viele Einsätze des Punktegaranten der letzten Jahre. Gegen Samurai könnte es für Reiter und auch für das gesamte UJZ-Team knifflig werden. Für Ersteren, weil die Wiener in Reiters Gewichtsklasse (bis 73 kg) zuletzt auf den ungarischen Olympia-Zweiten Miklos Ungvari vertrauten, der erst vor einer Woche mit Platz fünf bei der EM in Warschau aufzeigte. Und für das UJZ, weil die Wiener in der vorigen Runde mit einem 7:7 gegen Meister-Bezwinger Wimpassing ihre Gefährlichkeit unter Beweis stellten.Für Daniel Allerstorfer beginnt das Aufwärmen am Samstag schon ein wenig früher. Ab 16 Uhr wird unser Nationalteamkämpfer ebenfalls in Niederwaldkirchen ein Training für Kids von der U10 bis rauf zur U16 abhalten. "Darauf freue ich mich schon riesig", sagt Allerstorfer. Mehr Infos: www.ujz.at