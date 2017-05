Landescup-Siegerehrung im Power Tower Linz

03.05.2017, 12:01 Uhr

Alle Langlaufbewerbe ausgetragen

Ein paar Tage nach dem Vortrag „Trainingsleitfaden Skilanglauf“ von des neuen ÖSV-Langlaufkoordinator Trond Nystad aus Norwegen, trafen sich die besten Langläufer Oberösterreichs in Linz, um sich für ihre Leistungen in der vergangenen Saison ehren zu lassen. Mit dabei waren auch viele Athleten der SUB-Haderer. Ein wichtiger Aspekt für die vergangene Saison war, dass alle Landescups aufgrund der hervorragenden Loipenbedingungen plangemäß durchgeführt werden konnten. Dabei stellte die Schiunion Böhmerwald/Haderer immer die meisten Starter und war in jeder Klasse vertreten.

Positive Bilanz

Beim eigenen Wettkampfwochenende in Schöneben konnten auch wieder die Jüngeren des Vereins in das Wettkampfgeschehen hineinschnuppern und sich etwas von den Älteren abschauen, die den Verein auch bei den Austriacups vertreten. Die Bilanz für die abgelaufene Saison ist äußerst positiv, die verantwortlichen Trainer hoffen, dass es so bleibt und freuen sich über motivierte Kids, die in der kommenden Saison einmal in den Langlaufsport hineinschnuppern möchte.Infos unter www.schiunion.com