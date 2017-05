PS Asse baten zum Frühjahrskonzert

02.05.2017, 08:00 Uhr

Vater – Tochter Duell beim schnellsten Bergrennen Europas.

Sechster Gang – voll

LANDSHAAG – ST. MARTIN (gawe) – Am Freitag dachten die meisten Funktionäre beim Aufstellen der 4000 Strohballen eher an ein Schirennen als an einen Motorrad Europameisterschaftslauf: Dichter Schneefall im Startgelände und Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt.„An diesem Tag muss wirklich alles passen, dann vielleicht“ antwortet Streckenrekorhalter Andreas Gangl auf die Frage, ob sich seine Zeit aus dem Vorjahr noch toppen ließe. Mit einem Schnitt von unfassbaren 186,3 km/h donnerte er damals mit seiner BMW 1000 RR den Berg hinauf. Samstag, bei etwas kühlem Bikerwetter beschreibt er dass Problem dabei so: „Wir heizen die Reifen mit Heizdecken auf 100 Grad vor. Musst du am Start etwas länger warten, kühlen sie sehr schnell wieder aus. Der Asphalt hat 6 Grad – das passt nicht zusammen – ein optimaler Grip schaut anders aus.“ Vorjahrgesamtsieger Wolfgang Gammer ergänzt: „Gefühlsmäßig bin ich schneller als im Vorjahr. Der Reifen beginnt aber früher zu rutschen.“ Trotzdem blieben dominierten die beiden das Training und blieben nur knapp über der Zeit von 1:09,94 aus dem Vorjahr. Der Mitfavorit und dritte aus dem „Bermudadreieck“ Manuel Schleindlhuber musste dem mangelnden Grip Tribut zollen und crashte im Training im unteren Streckenteil.

386 Fahrer aus acht Nationen am Start

Gutes Bikerwetter beim Rennen am Sonntag

Im Herzen brennt das Rennfieber - chronisch - unheilbar

Beschleunigungsrennen mit Kurven

„Beinahe hätten wir die italienische Hymne bei der Siegerehrung spielen müssen“ lacht MSC Obmann Markus Altenstrasser; denn Stefano Bonettei (I) brannte wenig überraschend am Samstag die drittbeste Zeit in den Mühlviertler Asphalt.Nach den historischen Bikes mit manchmal ebenso historischen Fahrern ging es dann am beim Rennen richtig zur Sache. Die beiden Toppiloten ließen beim Vollgasklassiker nichts anbrennen und heizten die 3,62 km lange Landstraße in 1:12,08 (Gangl) bzw 1:11,32 (Gammer) hinauf – schließlich mussten sie ihrem Teamnamen alle Ehre machen: Sie sind beide für das Team „heating factory“ unterwegs. Den ausgesetzten Tausender für einen neuen Streckenrekord durfte sich der MSC Rottenegg Chef allerdings behalten. Schließlich stand auf der Anzeigetafel für das Gesamtergebnis kurioserweise am Schluss: 1. und 3. Gammer, 2. und 4. Gangl. Des Rätsels Lösung: beide waren als Doppelstarter sowohl in der Superbike Klasse als auch bei den Superstock 1000 unterwegs. Heuer streifte Andreas Gangl auch nicht die Leitplanke, so wie bei seinem Höllenritt im Vorjahr. Sein Bericht darüber: „Im Rechtsknick, an der schnellsten Stelle, hat mich plötzlich der Seitenwind erfasst. Ich habe die Leitplanke gestreift. Es hat einen Rumpler gemacht. Ich habe geglaubt, es hat mir den rechten Arm weggerissen. Beim Gasgeben habe ich gemerkt, er ist noch dran.“ Mit einem Loch in der Lederjacke und einem blutigen Ellbogen ging er dann 2016 zur Siegerehrung.Bereits im ersten Training zeigte Thomas Anderl aus St. Peter mit eine Bestzeit bei den 600er auf. „Ich fahre sonst mit dem voll beladenen Mischbetonwagen auf dem Steilstück mit 27 km/h hinauf. Mit dem Bike geht’s mit 270 km/h ein bisschen schneller“ grinst er. 85 PS weniger als die Zweirad Artisten in den 1000er Klassen heißen zwei Sekunden mehr Fahrzeit.Ein Vater – Tochter Duell machte die Klasse Superstock 600 spannend. Vater Klaus Bürscher favorisierte vor dem Rennen seine Tochter auf die Frage, wer im Rennen schneller sei. Das Ergebnis bei der Topspeedmessung: Dort, wo sonst manchmal Polizisten mit der Laserpistole auf Flitzer lauern, kurz vor der Tafel „Ortsende Landshaag. „Ich war mit 186 km/h um ein km/h schneller als mein Vater“ ist Tanja stolz. Damit verschmerzt sie leichter, dass in der Gesamtwertung Klaus die Nase vorne hatte. Immerhin gewann sie auch die Damenwertung. Sie stand am Siegerpodest und als die Bundeshymne gespielt wurde, bekam die Amazone nasse Augen. Die Zuschauer aber wussten, sie wurde nicht geschüttelt, sie war nur gerührt.Alle Ergebnisse: https://www.bergrennen.at/