Artmayr und Schelling beteiligen sich an Möbelplattform

04.05.2018, 08:00 Uhr

Möbel online verkaufen

"Die Selbstverständlichkeit Möbel online zu vertreiben und so darzustellen, dass der Möbelkäufer sich darunter etwas vorstellen kann, wird zum entscheidendem Erfolgsfaktor für Unternehmen der Möbelbranche. Roomle erhöht die Planungssicherheit und ist eine wesentliche Entscheidungshilfe beim geschmackssicheren Einrichten. Die Branche braucht einfache, intuitive und zukunftsorientierte Lösungen für Endkonsumenten, die den gesamten Prozess für Händler und Hersteller sauber abbilden. Roomle liefert diese Lösungen!” sind die beiden überzeugt. Er sieht für die Möbelbranche hier Chancen, neue Geschäftsfelder und Verkaufskanäle zu erschließen, die nicht zuletzt dem Kunden innovative und individuelle Möglichkeiten bieten.

Probieren vor dem Kaufen

Roomle bietet ein “try-before-you-buy” in entspannter Umgebung: Möbel können ausgewählt und verplant, individuell konfiguriert und auf Knopfdruck von zuhause aus oder unterwegs in überzeugenden 3D- und Augmented Reality-Darstellungen erlebt werden. Das beflügelt die Vorstellungskraft und wirkt sich positiv auf die Kaufentscheidung aus. “Mit Roomle verschmelzen neue Technologien mit dem POS. Was bisher nur mit dicken Katalogen und Beratungsprozessen möglich war, wird zum nahtlosen Omni-Channel-Einkaufserlebnis. Mit bestechender Technologie, die in Kürze selbst tausende Produkte rasch digital und effizient abbilden kann”, sagt Artmayr begeistert.