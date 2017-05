Danke sagen an fleißige Arbeiter im Bezirk Rohrbach

02.05.2017, 11:58 Uhr

Bezirksparteiobmann Mitterlehner und ÖAAB-Bezirksobfrau Scheiblberger unterwegs im Pflegeheim und bei Polizeiinspektionen.

BEZIRK. Der „Tag der Arbeit“ am 1. Mai steht bei ÖVP und ÖAAB traditionell im Zeichen des Dankes an alle tüchtigen Arbeitnehmer im Land. „Statt bei Aufmärschen Klassenkampf zu betreiben, haben wir auch heuer jene besucht und mit einer kleinen Stärkung überrascht, die an diesem Tag Dienst versehen und so zum Funktionieren unserer Systeme auch an Feiertagen beitragen“, so ÖAAB-Bezirksobfrau Gertraud Scheiblberger im Rahmen der Besuche vom Alten- und Pflegeheim Ulrichsberg sowie der Polizeiinspektionen in Ulrichsberg, Rohrbach und Lembach, die sie gemeinsam mit Bezirksparteiobmann Reinhold Mitterlehner und Landtagsabgeordneten Georg Ecker durchführte. „Ihnen und allen weiteren fleißigen und hoch motivierten Landsleuten gebührt nicht nur heute unser Dank“, so Abgeordneter Ecker, „sie tragen einen großen Teil zum Erfolgsweg des Arbeits- und Wirtschaftsbundeslandes Oberösterreich bei!“Für Vizekanzler und Bezirksparteiobmann Reinhold Mitterlehner gehören Wirtschaft und Arbeit untrennbar zusammen. „Unternehmer und Mitarbeiter sitzen in einem Boot. Unsere Ziele sind den Mittelstand zu entlasten, Leistung und Eigentum zu fördern sowie Innovationen zu unterstützen“, so Mitterlehner. „Ich bin am Tag der Arbeit traditionell in meinem Heimatbezirk Rohrbach unterwegs, um Danke an alle zu sagen, die 365 Tage im Jahr voller Engagement für die Gesellschaft im Einsatz sind. Arbeit und Leistung müssen sich lohnen – dafür setze ich mich ein“, so der Bezirksparteiobmann weiter.