Die Milchwirtschaft zu Gast in Haslach

17.09.2018, 16:38 Uhr

Zukunftsthema Datenverarbeitung

Die zweitägige Veranstaltung begann mit einem Referat des Generalsekretärs des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus, Josef Plank zum Thema „Perspektiven aus dem Regierungsprogramm für den Milchmarkt von morgen".Am zweiten Tag standen technologische, lebensmittelrechtliche und ernährungswissenschaftliche Themenstellungen am Programm. Unter anderem zeigten Christa Egger-Danner von der ZuchtData EDV-Dienstleistungen GmbH Wien sowie Markus Koblmüller vom Landesverband für Leistungsprüfung und Qualitätssicherung in OÖ „Möglichkeiten der Datennutzung und Datenvernetzung in der Wertschöpfungskette Milch“ auf.