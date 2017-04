Drei Lokale im Bezirk Rohrbach mit fünf "Krügerln" ausgezeichnet

25.04.2017, 13:15 Uhr

Beste Bierwirte Österreichs und Braumeister der Bierinnovationen des Jahres geehrt

LINZ, BEZIRK. Bierpapst Conrad Seidl lud wieder zum Bierfest ins Casino Linz. Es ist schon Tradition, dass bei dieser Leistungsschau der Bierkultur die besten Bierwirte aus dem Listing des jeweils aktuellen Bier Guides ihre Auszeichnungen entgegennehmen. Rund 150 der besten Gastronomen Österreichs, die sich um Bierpflege und Bierkulinarik verdient machten, gaben sich ein Stelldichein. In Oberösterreich konnten sieben Lokale – darunter drei aus dem Bezirk – die Höchstnote von fünf Krügerl erreichen:- Biergasthaus Schiffner, Linzer Straße 9, 4160 Aigen-Schlägl- Foxis Schlosstaverne, Hauptplatz 11, 4240 Freistadt- Bergergut, Oberafiesl 7, 4170 Afiesl- Pöstlingberg Schlössl, Am Pöstlingberg 14, 4043 Linz- Schwechaterhof, Leopold Werndlstraße 1, 4400 Steyr- Biergasthof Riedberg, Südtiroler Straße 11, 4910 Ried im Innkreis- Bertlwieser's - Rohrbachs bierigstes Wirtshaus, Stadtplatz 34a, 4150 Rohrbach

18. Auflage erschienen

Darüber hinaus wurden die Braumeister der Bierinnovationen des Jahres prämiert. Dem interessierten Publikum bot sich neben dem Branchentreff und der Präsentation des aktuell erschienenen Bier Guide 2017 eine bunte Auswahl von Bierspezialitäten zur Verkostung. In der 18. Ausgabe seines Bier Guide listet Bierpapst Conrad Seidl rund 1.200 Adressen von Bierlokalen, in denen man unter insgesamt rund 5.000 Bierangeboten wählen kann auf. Dazu gibt er einen Überblick über alle Besichtigungsprogramme der österreichischen Bierszene. Der Bier Guide beinhaltet zudem ein Verzeichnis der bestsortierten Bier-Shops. Und das sind die Top-Empfehlungen aus „Conrad Seidls Bier Guide 2017“:- Burgenland: Ruckendorfer - Eisenstadt- Kärnten: Gasthof zur Schmiede – Berg im Drautal- Niederösterreich: Foggy Mix – Waidhofen an der Thaya- Oberösterreich: Paul’s - Linz- Salzburg: Kaiserbar - Anif- Steiermark: Bierbotschaft Herzog - Wundschuh- Tirol: Weiss Bar - Axams- Voarlberg: Löwen Pub - Sulz- Wien – Craftmühle - 4. Bezirk- Mikrobrauerei des Jahres: The Beer Buddies - Tragwein- Biergeschäft des Jahres: Hops & Malt – Dornbirn- Bier & Käse – Lokal des Jahres: Brauhaus Girrer, Mariazell