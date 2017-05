Ein Danke am Tag der Pflege

04.05.2017, 11:05 Uhr

Der 12. Mai ist der internationale Tag der Pflege. Im LKH Rohrbach sind 300 Mitarbeiter in der Pflege tätig.

Geändertes Rollenbild

BEZIRK. Der 12. Mai – Internationaler Tag der Pflege – steht ganz im Zeichen einerbesonderen Berufsgruppe. Insgesamt mehr als 300 Pflegekräfte im LKH Rohrbachwidmen sich den pflegerischen Bedürfnissen der Patienten. Das gespag-Krankenhaus möchte diese wertvolle Arbeit einmal mehr hervorheben.Zum Gedenken an Florence Nightingale – Pionierin der modernen Gesundheits- undKrankenpflege – wird jedes Jahr an ihrem Geburtstag, dem 12. Mai, der Tag der Pflegenden begangen. „Das Rollenbild von Pflegekräften in einem Spital hat sich über die Jahrzehnte hinweg stark verändert: Waren die Pfleger im klinischen Alltag früher vor allem eine Unterstützung für Ärzte/-innen – und somit in einer ‚dienenden’ Rolle tätig, so stellt sich eine pflegende Tätigkeit heute durch ein hohes Maß an Eigenverantwortung und einer breiten Handlungskompetenz dar. Die fortschreitende Akademisierung in der Ausbildung unterstreicht diese Entwicklung“, berichtet Christa Freunthaler, Pflegedirektorin am LKH Rohrbach.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

300 Mitarbeiter in Rohrbach

Die Zusammenarbeit innerhalb eines interdisziplinären Teams wird dabei großgeschrieben: „Es geht darum, die Lebensqualität der Betroffenen zu erhalten, zu verbessern bzw. wiederherzustellen. Ein stetiger Austausch mit den Kollegen aus anderen Disziplinen garantiert hierbei höchste Betreuungsqualität und aufeinander abgestimmte Pflegelösungen“, ergänzt Christa Freunthaler.Im Landes-Krankenhaus Rohrbach wird der Pflegebereich besonders wertgeschätzt, stellt er doch mit mehr als 300 Mitarbeiterinnen die größte Berufsgruppe dar. „Wir möchten uns an dieser Stelle bei all unseren Pflegekräften für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre großartige Arbeit bedanken“, so Pflegedirektorin Freunthaler.Da die Aufgaben in der Pflege immer komplexer und spezieller werden, sorgen entsprechende Zusatzausbildungen für die nötige Fachkompetenz. Im LKH Rohrbach stehen nachstehende Pflegeexpertinnen für eine optimale Beratung und Betreuung zur Verfügung:• Diabetesberater/innen• Wundmanager/innen• Hygienefachkräfte• Überleitungspfleger/innen• Stoma- und Kontinenzberater/innen• Onkologische Pflegefachkräfte• Breastcare-Nurses