Equal Pay Day 2018: Frauen in Rohrbach arbeiten 97 Tage im Jahr ohne Entgelt

17.09.2018, 09:07 Uhr

Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr

89 Tage unbezahlt arbeiten

Der Equal Pay Day markiert jenen Tag, ab dem Frauen bis zum Jahresende de facto unentgeltlich arbeiten. Das heißt: Jenes Einkommen, das die Männer bis zum Jahresende noch erhalten, ist genau die Gehaltsdifferenz zwischen den Geschlechtern. Im Bezirk Rohrbach beträgt der Einkommensnachteil von weiblichen Beschäftigten gegenüber ihren männlichen Kollegen 26,4 Prozent. „Von gleichem Lohn für gleichwertige Arbeit kann da längst nicht die Rede sein“, betont Bezirksfrauenvorsitzende Ingrid Groiß. Im Bezirk Rohrbach ist der Equal Pay Day am 26. September 2018 eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr.In ganz Oberösterreich fällt der Equal Pay Day 2018 auf den 4. Oktober, was bedeutet, dass Frauen 89 Tage ‚unbezahlt‘ arbeiten müssen. „Wenn ÖVP-Frauenlandesrätin Haberlander immer wieder wortreich betont, Frauen müssten frühzeitig informiert werden, welche Auswirkungen Teilzeit auf das Gehalt bzw. später auf die Pension habe, dann ist das zynisch. Wer nämlich so wie die schwarz-blaue Regierung in Land und Bund den Frauen in Sachen Vereinbarkeit Beruf und Familie ständig Prügel vor die Füße wirft, verfolgt in Wahrheit ein anderes Familienmodell, das absolut retro ist und die Frauen zurück an den Herd drängt“, betont Bezirksfrauenvorsitzende Ingrid Groiß.Früher EinkommensknickIn Oberösterreich gibt es 28 Schließtage pro Jahr und von den insgesamt 1.227 Kindertagesheimen bieten nur sieben eine Betreuung von zwölf Stunden und mehr an. Die Betreuungsquote für Unter-DreiJährige liegt in Oberösterreich gerade einmal bei 16,1 Prozent. „Wie soll es sich da bei einer 60-Stunden-Woche ausgehen, die Kinder vom Kindergarten abzuholen“, fragt Ingrid Groiß.

Einkommen bei Berufseinstieg deutlich weniger

Im Vergleich ganzjährig vollbeschäftigter Arbeitnehmer verdienen Frauen in Oberösterreich – bei einem durchschnittlichen Jahres-Bruttobezug von 37.881 Euro – im Schnitt um 24,2 Prozent weniger als Männer (Österreich -19,9 Prozent). Die Einkommen der Frauen liegen schon beim Berufseinstieg deutlich unter jenem der Männer. Problematisch auch der Einkommensknick meist im Alter zwischen 30 und 40, bedingt durch familienbedingte Berufsunterbrechungen oder Arbeitszeitreduktionen.Die ungerechtfertigten Einkommensunterschiede wirken nach, wenn die mageren Einkommensjahre dann in niedrigen Frauenpensionen münden.Die SPÖ Frauen setzen sich seit Jahren konsequent dafür ein, dass es beim Einkommen endlich Gleichstand statt Stillstand gibt: gleiche Löhne für gleichwertige Arbeit, mehr Frauen in Führungsetagen, Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen mit passenden Öffnungszeiten, Unterstützung für pflegende Angehörige, innerbetriebliche Frauen-Förderungen.