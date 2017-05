Es grünt so grün, wenn Rohrbachs Bauern silieren: Grünland- und Silierrallye fand statt

05.05.2017, 09:23 Uhr

Bauern aus dem Bezirk Rohrbach informierten sich aus erster Hand bei der Grünland- und Silierrallye des Bauernbundes.

BEZIRK. Um den optimalen Silierzeitpunkt zu finden und die Grünlandbestände unter die Lupe zu nehmen, hatte der Bauernbund OÖ. zur „Grünland- und Silierrallye“ im Bezirk Rohrbach geladen. „Ziel der Silierrallye ist es, anhand der Bestandsbeurteilung und unter Berücksichtigung der aktuellen Wetterprognosen, den möglichst optimalen Siliertermin festzustellen,“ so Grünlandexperte der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, Peter Frühwirth. Organisiert wurde die Veranstaltung von Bauernbund-Bezirksobmann LAbg. Georg Ecker und Ortsbauernobmann Martin Mairhofer. Frühwirth besprach mit den Teilnehmern den Pflanzenbestand und erklärte, wie die Silierreife bestimmt wird. Bei dieser Silierrallye wurden auf fünf bäuerlichen Betrieben in den Gemeinden Hofkirchen, Niederkappel, Putzsleinsdorf, Pfarrkirchen und Neustift die Grünlandflächen besichtigt und analysiert.

Verbesserung der Grünlandflächen

Hoffen auf Sonnenschein

Aufgrund der Schäden durch Engerlinge im Grünland im Bezirk hatte der Bauernbund im Jahr 2016 eine Grünlandinitiative durchgeführt, bei der mittels fünf Veranstaltungen im Bezirk über die Sanierung der Engerlingeschäden informiert wurde. Weiters wurde vom Bauernbund eine Saatgutaktion organisiert, bei der vergünstigt etwa 10.000 Kilo Saatgut den betroffenen bäuerlichen Familien zur Verfügung gestellt wurden. Damit konnte ein bedeutender Beitrag zur Verbesserung der Grünlandflächen geleistet werden.„Durch einen guten Pflanzenbestand und den richtigen Silierzeitpunkt können wir eine gute Grundfutterversorgung unserer Rinder gewährleisten “, so Ortsbauernobmann Martin Mairhofer. Entscheidend sind eine leistungsfähige Grasnarbe, der optimale Erntezeitpunkt, sowie eine verlustarme Silierung. „Leider haben wir derzeit eine sehr kühle Wetterlage, wodurch wenig Zucker in die Pflanzen eingelagert werden kann. Einige sonnige Tage vor dem Siliertermin hätten zusätzlich noch positive Auswirkung auf die Grundfutterqualität“, erklärt Ecker. So hoffen Rohrbachs Landwirte und auch deren Rinder auf Sonnenschein und gutes Futter, um en Bezrk weiterhin mit hochwertiger Milch und hochwertigem Fleisch versorgen zu können.