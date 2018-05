Firmen investieren in digitale Bildung

03.05.2018, 15:07 Uhr

Sponsoren kamen an die Schule

Vergangen Freitag wurde in der NMS St. Martin ein Übergabefest veranstaltet, zu dem alle Sponsoren eingeladen wurden. Gemeinsam konnten sie sich mit ausgewählten Schülern der vierten Klassen von der Funktionalität der Geräte überzeugen. Sie probierten Lernspiele und testeten die Steuerung der Legoroboter, die im Rahmen eines anderen Projektes bereits von den Schülern zusammengebaut und programmiert wurden. Ohne die Unterstützung der Wirtschaft wäre es der Schule nur schwer möglich gewesen so kurzfristig für ein fortlaufen des ergänzenden Tablet-Unterrichts zu sorgen. Die gesamte Schule ist begeistert und Direktor Manfred Spenlingwimmer meint: „Wir sind sehr stolz auf die so konstruktive Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft in St. Martin."