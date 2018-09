Fleischlose Gewinner: "Hermann Fleischlos" holt Regionalitätspreis

18.09.2018, 13:35 Uhr

Hermann und Thomas Neuburger holen mit Produktlinie "Hermann Fleischlos" Regionalitätspreis.

ULRICHSBERG (anh). Mit dem Namen "Neuburger" verband man jahrelang nur ein Produkt, nämlich jenen Leberkäse, den man eigentlich nicht so nennen sollte. Jenes Qualitätsprodukt aus Ulrichsberg eben. 2016 hatten Firmeninhaber Hermann und Sohn Thomas jedoch eine Idee, die irgendwie so gar nicht zum bisherigen Konzept passte und vielleicht deshalb so reizvoll war. Und so kam es, dass die beiden an einer völlig neuen Produktlinie tüftelten, die kurz darauf erstmals ihre Fühler auf dem Lebensmittelmarkt ausstreckte: Die erste, natürliche Premium-Alternative zu Fleisch war geboren. Und das mitten im Mühlviertel.

Bio-Pilze als Basis

Etliche Kreationen wurden ausprobiert, schließlich schafften es vier "Hermann-Fleischlos"-Erzeugnisse in die Kühltruhen der Nationen und mittlerweile auch über die Staatsgrenzen hinaus. Als Basis dienen Kräuterseitlinge, also Bio-Pilze, die am Standort in Ulrichsberg mit einfachen Verfahren ohne Zusatzstoffe selbst gezüchtet werden – eine in Europa einzigartige Innovation, wofür die Firma auch ein Patent hat. Hinzu kommen lediglich Reis, Öl, Gewürze oder Bio-Hühner-Eiweiß. Die Neuburgers wirken damit nicht nur der Problematik des steigenden Fleischkonsums entgegen, sondern produzieren auch regional und schaffen Arbeitsplätze – 50 bis zum Jahr 2021. Genau deswegen heimsten sie auch den Regionalitätspreis der BezirksRundschau in der Kategorie "Handwerk/Gewerbe" ein. Derzeit wird der Betrieb ausgebaut. Die Produkte sind in ausgewählten Supermärkten zu kaufen, zudem werden Großhändler und Gastronomie beliefert.