Job im Gastgewerbe: Arbeiten, wo andere gerne hingehen

02.05.2017, 14:02 Uhr

AMS, Wirteforum und WKO starten Imagekampagne – am 15. Mai gibt es eine Jobbörse.

BEZIRK (bayr). Der Bezirk Rohrbach ist der tourismusstärkste Betrieb im Mühlviertel. 912 Personen arbeiten derzeit in der Gastronomie, 151 Arbeitgeberbetriebe gibt es in Rohrbach. "Wir wissen, dass es für viele Betriebe eine große Herausforderung ist, geeignete Mitarbeiter zu finden", sagt WKO-Obmann Herbert Mairhofer. Bestätigung dafür kommt von AMS-Chefin Michaela Billinger: "Wir haben derzeit mehr als 75 offene Stellen, weiters sind 43 Lehrstellen unbesetzt." Gemeinsam wird 2017 der Schwerpunkt auf Hotellerie und Gastronomie gelegt. "Wir wollen auch kleinere Betriebe motivieren, die Job-Plattform Mein Job Rohrbach zu nutzen", sagt Mairhofer. Dort präsentieren sich bereits mehr als 50 Betriebe. Speziell für die Hotellerie und die Gastronomie wird mit eigenen Plakaten für Kellner und Köche geworben.

Das Image aufpolieren

"Gastro-Jobs haben leider ein schlechtes Image, obwohl diese Berufe sehr viele attraktive Seiten haben", sagt Julia Falkner, Obfrau des Wirteforums. Sie nennt auch gleich einige: "eine flexible Gestaltung der Arbeitszeiten, der Mindestlohn für ungelernte Arbeiter liegt praktisch bei 1.500 Euro und die Wochenarbeitszeit von 40 Stunden kann in einem Zeitraum von 26 Wochen flexibel gestaltet werden." Gäste würden freiwillig kommen und seien positiv gestimmt, die Freizeit schön zu verbringen."Wir wollen erfolgreiche Konzepte vor den Vorhang holen und zeigen, wie Mitarbeiter motiviert und Gäste begeistert werden können. Das Krankjammern schadet nämlich der gesamten Branche", sagt Falkner. Gefruchtet haben auch bereits die Integrationsmaßnahmen im Bezirk. Elf AsylwerberInnen haben in der Gastronomie eine Lehrstelle gefunden. "Insgesamt wurden bisher 25 Asylwerber auf dem Arbeitsmarkt untergebracht", sagt Billinger.Im AMS gibt es am Montag, 15. Mai eine Jobbörse. Hotellerie- oder Gastro-Betriebe haben dort die Möglichkeit, sich zu präsentieren und auf Arbeitssuchende zu treffen. Arbeitssuchende können sich vor Ort über offene Stellen erkundigen. Anmeldungen für die Jobbörse sind beim AMS Rohrbach: 07289/6212 möglich.Mehr über offene Stellen im Bezirk. www.meinjob-rohrbach.at