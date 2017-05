Kriegner neuer Geschäftsführer der Energie AG Umwelt Service

04.05.2017, 09:49 Uhr

Ein ausgewiesener Experte

„Damit werden die kommunalen Leistungen wie Abfallentsorgung und -verwertung sowie die Wasseragenden in der Umwelt Service konzentriert. So können wir die Gemeinden österreichweit noch besser servicieren. Mit Thomas Kriegner übernimmt auch ein ausgewiesener Experte gemeinsam mit Roland Richter die Geschäftsführung der Energie AG Umwelt Service“, sind Generaldirektor Werner Steinecker und Vorstandsdirektor Stefan Stallinger überzeugt.

Kriegner ist seit 2004 in unterschiedlichen Führungspositionen innerhalb der Wassersparte der Energie AG im In- und Ausland tätig. Im Juli 2010 wurde er mit der Geschäftsführung der Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH beauftragt. Kriegner wohnt in Neufelden, ist verheiratet und hat drei Kinder.