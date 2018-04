Lembacherin ist bester Fußpflege-Lehrling Oberösterreichs

26.04.2018, 12:53 Uhr

beim Landeslehrlingswettbewerb sein handwerkliches Können. Insgesamt waren 24 Lehrlinge angetreten. Ertaunlich war, dass alle Podestplätze in weiblicher Hand waren. Den Titel bei den Fußpflegern holte sich mit Sandra Maria Past eine Lembacherin. Sie ist im Drogeriemarkt DM in der Linzer Landstraße beschäftigt. Bei den Nachwuchs-Kosmetikerinnen landete die Neufeldnerin Angelika Oberhamberger auf dem dritten Platz. Sie lernt bei Kosmetik & Fußpflege Johanna Mörixbauer in Guglwald. Auch bei den Masseuren war ein Guglwalder Betrieb stark. Timea Vencel aus Rainbach, beschäftigt bei Massage Knackpunkt holte sich den Sieg. Ihre Arbeitkollegin Sandra Brenner aus Helfenberg landete auf Platz drei. Past und Vencel werden Oberösterreich beim Bundeslehrlingswettbewerb, der am 8. und 9. Juni in Wien ausgetragen wird, vertreten.