Mädels schnupperten wieder Technikluft

28.04.2017, 10:48 Uhr

963 Mädchen schauten sich beim Girls' Day oberösterreichischen Technik-Unternehmen genauer an.

BEZIRK (anh). 50 Prozent aller Mädchen entscheiden sich nach wie vor für einen der fünf Berufe: Einzelhandelskauffrau, Bürokauffrau, Friseurin, Großhandelskauffrau, Köchin. 87 Prozent aller Unternehmen haben jedoch Schwierigkeiten, offene Stellen – vor allem im technischen Bereich – zu besetzen. "Mehr Frauen in der Technik sind daher nicht nur für Firmen wichtig, sondern die jungen Frauen profitieren auch von den Möglichkeiten einer technischen Ausbildung“, betont FidW-Landesvorsitzende Margit Angerlehner. Um berufliche Stereotypen zu überwinden wurde der Girls' Day eingeführt.

KFZ-Betrieb kennenlernen

Aktionstag zeigt bereits Wirkung

Heuer nutzten oberösterreichweit 963 Mädchen diese Chance. Sarah Barth aus der NMS Aigen-Schlägl ist eine davon. Sie war bei "BMW Kneidinger" zu Gast und durfte dort nicht nur hinter die Kulissen blicken, sondern hatte mit KFZ-Technikerin Christina Leitner auch eine weibliche Ansprechpartnerin vor Ort, die zeigt, wie es gehen kann. Leitner ist seit ihrer Lehrzeit im Haslacher Betrieb und laut Chefin Daniela Kneidinger funktioniere alles einwandfrei. "Die Zeiten, in denen nur Buben technische Berufe erlernten, sind vorbei. Der Girls' Day bietet eine gute Möglichkeit, Mädchen schon von jungen Jahren an enger an Technik zu binden und ihnen Chancen aufzuzeigen", sagt Kneidinger. Deswegen unterstütze man die Aktion, wobei man sich auf ein bis zwei Mädels begrenze, um auf diese bestmöglich eingehen zu können.Der steigende Mädchenanteil in einigen technischen Lehrberufen bestätigt die Wirkung des Aktionstages. Während im Jahr 2002 in der Lehrberufsgruppe Maschinen/Fahrzeuge/Metall nur 100 Mädchen einen Lehrberuf ausübten, waren es 2016 bereits 416. Im Bereich Chemie/Kunststoff ist die weibliche Lehrlingsanzahl in den letzten 14 Jahren von 55 auf 125 Mädchen gestiegen und auch in der Lehrberufsgruppe Elektrotechnik/Elektronik erhöhte sich die Zahl der weiblichen Lehrlinge im vergangenen Jahr auf 118 (2002: 34).