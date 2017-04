Neuburger präsentierte Bezirksparteiobmann Reinhold Mitterlehner die neue „Hermann Fleischlos“-Linie

20.04.2017, 07:45 Uhr

"Zu so viel Mut und Innovation kann man nur gratulieren"

Hermann Neuburger jun. übernahm 1986 das sich seit über 80 Jahren in Familienbesitz befindende Unternehmen. Er konzentrierte sich auf den „Neuburger“ und sorgte schon damals mit seiner Idee für Aufsehen. Mittlerweile ist das „Sagen sie niemals Leberkäse zu ihm“- Produkt in ganz Österreich und Deutschland erhältlich. „Mit dem unbeirrbaren Einsatz für unser Produkt konnten viele neue Kunden gewonnen werden. Daher werden wir weiterhin unser Bestes geben, um ein außergewöhnliches Lebensmittel zu erzeugen“, ist Hermann Neuburger von seiner Philosophie überzeugt. Mittlerweile arbeitet auch Sohn Thomas aktiv im Unternehmen mit, der wesentlich zur Entwicklung der neuen Fleischlos-Linie beigetragen hat. „Der Kräuterseitling ist die Pilzbasis für unsere biologischen Produkte. Diese werden in einer eigenen Zuchtanlage auf Holzpellets aus dem Böhmerwald gezüchtet“, informierte der Jungunternehmer. Bei der abschließenden Verkostung meinte der Vizekanzler: „Ich bin vom Geschmack begeistert und sehe das Produkt als eine hochwertige Alternative zu Fleisch. Man kann zu so viel Mut und Innovation nur gratulieren!“