Neue Loxone-Zentrale in Deutschland eröffnet

24.04.2018, 14:29 Uhr

Damit soll die Präsenz am deutschen Markt gestärkt werden. Ziel ist ein Deutschland-Umsatz von 35 Millionen jährlich.

7 Mille teurer Standort

KOLLERSCHLAG. Der deutsche Markt ist für Loxone einer der wichtigsten. Ein knappes Drittel seines Gesamtumsatzes, rund 22 Millionen Euro im Jahr 2017, erzielt der Smart Home-Spezialist in der Bundesrepublik. Um diesen Trend fortzusetzen, eröffnete Loxone nun bei Stuttgart im Ort Wäschbeuern eine eigene Deutschlandzentrale.In den vergangenen zwei Jahren hat die Loxone Gruppe sieben Millionen Euro in den Standort investiert, davon 1,5 Millionen in eine moderne Elektronikfertigung. Die neue Unternehmensniederlassung ebenfalls dort anzusiedeln, war ein logischer Schritt. Neben dem Basecamp, wie Loxone seine Deutschlandzentrale nennt, entstand auch ein exklusives Showhome, das Kunden wie Partner das „real Smart Home“ – also den Komplett-Ansatz von Loxone – hautnah erleben lässt. „Wir möchten mit unserer neuen Niederlassung die Wege zu unseren Partnern und Kunden verkürzen", sagt Loxone-Geschäftsführer Martin Öller.

Gewinn für die Region

Zur Sache:

Darüber hinaus ist die Deutschlandzentrale von Loxone auch ein Gewinn für die Region Wäschenbeuren. Das zeigt nicht nur die Investition in Millionenhöhe, sondern auch die geplante Anstellung von zehn neuen Mitarbeitern: Derzeit sind am Standort Wäschenbeuren 85 Mitarbeiter beschäftigt, in den kommenden Jahren soll der Personalstand weiter wachsen. Für Martin Öller führt in Zukunft kein Weg an einem smarten Zuhause vorbei. Mit diesem Trend will Loxone in wenigen Jahren weltweit Marktführer in Sachen Smart Home sein. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg dorthin sei die Eröffnung der Deutschlandzentrale, sagt Öller.Loxone ist Vorreiter bei Smart Home-Komplettlösungen: Mehr als 60.000 Smart Homes in mehr als 100 Ländern hat Loxone bereits realisiert. Schon heute zählt die Loxone Gruppe 260 Mitarbeiter an 16 Standorten weltweit. Umsatzstärkster Markt ist Deutschland. Hier unterstützen 3.300 Partner bei der Planung und Umsetzung im Eigenheim.