Strasser Steine holt sich neues Geld

04.05.2017, 10:21 Uhr

Über eine Crowd-Finanzierung will sich das Unternehmen auf die nächsten Wachstumsschritt vorbereiten.

Eine seriöse Option

ST. MARTIN. Strasser Steine nutzt erstmals eine sogenannte „Schwarm-Finanzierung“ (Crowdinvesting). Die rechtlich verbesserte Möglichkeit für private Investoren, sich so in erfolgreichen Unternehmen finanziell zu engagieren, soll für eine Stärkung der erweiterten Eigenmittelbasis im Unternehmen sorgen.„Unternehmen und Investoren erkennen zunehmend, dass Crowdinvesting zu einer seriösen Option für den etablierten Mittelstand wird.", erklärt Günther Lindenlaub, Mitgründer der Crowdinvesting-Plattform Finnest.com, die die Schwarm-Finanzierung für Strasser über die gleichnamige Webplattform abwickelt.

Mitarbeiterbeteiligung?

International ausgeschrieben

Zuwächse am deutschen Markt

Schon ab 1000 Euro können Anleger in das mit „sehr guter“ Bonität ausgezeichnete Unternehmen Strasser Steine investieren und einen attraktiven jährlichen Fixzinssatz von bis zu sieben Prozent ernten. Durch die relativ niedrig dotierte Stückelung ist die Geldanlage über Crowdinvesting auch für Kleinanleger attraktiv. Strasser-Geschäftsführer Johannes Artmayr rechnet damit, dass sich somit auch Mitarbeiter und Freunde des Hauses Strasser aus der Region an der Finanzaktion beteiligen werden.Ausgeschrieben ist das Investment allerdings international. „Großunternehmen gehen an die Börse. Wir sind ein erfolgreicher Mittelständlerund bieten interessierten Anlegern hier die Möglichkeit, ihr Geld in heimischer Wertschöpfung anzulegen“, betont Strasser-Geschäftsführer Johannes Artmayr.Der österreichische Marktführer bei Küchenarbeitsplatten aus Naturstein, Strasser Steine, verzeichnet ein starkes Wachstum, das deutlich über Plan liegt. Das Unternehmen hat die Chance genutzt, durch die Betriebseinstellung eines etablierten Mitbewerbers in Deutschland dessen Vertriebsmannschaft zu übernehmen. Damit war die Basis für eine eigene Vertriebsniederlassung in Deutschland gelegt, die sich nun mit deutlichen Zuwächsen am deutschen Markt bemerkbar macht.Nähere Details unter https://www.finnest.com/de/in-strasser-steine-investieren