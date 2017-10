Süss "erkocht" sich Ticket für das Culinary Art Festival

09.10.2017, 14:58 Uhr

Tickets fürs Culinary Art Festival

Die Landesmeisterschaften wurden heuer erstmals in Kooperation mit den hotspots durchgeführt. Die besten Drei aller Kategorien sicherten sich mit ihrem Abschneiden zugleich ein Ticket für die Teilnahme am nächsten, unter der Patronanz von Zwei-Hauben-Koch Lukas Kienbauer ausgetragenen Culinary Art Festival. Den Besten dieser Challenge winken hochinteressante Praktika im Hangar 7 bzw. in einem prominenten Fünf-Sterne-Hotel.