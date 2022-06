Die XX Art Flanerie ist ein achttägiges internationales Kunst- und Kulturfestival in Wien, das Projekte fördert und unter anderem die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen in den Mittelpunkt stellt.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Die XX Art Flanerie findet von 1. bis 9. Juli an verschiedenen Standorten im 15. Bezirk statt. Und zwar in den Aa Collections, Improper Walls, der Hollerei Galerie, im Artivive, Bitterer Ernst, Brick 15 sowie bei Wild im West. Projekte im öffentlichen Raum, Performances, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen und Artist Studios sind dabei frei zugänglich.

Die Kooperation der Regionen und Länder, Litauen, Katalonien und Wien, ermöglicht die Setzung eines lokalen sowie globalen Schwerpunkts. Neben dem Programm in den Hauptlocations, wird es dieses Jahr diverse Veranstaltungen und Konzerte im Brick 15 und einer Secret Location geben, für die Tickets auf der Website erworben werden können.

Foto: Katharina Schiffl

Als Main Act wird EXPAT (Mykki Blanco & Samuel Acevedo) performen und eine Mischung aus Post Punk, Queer Rap, Poetry Slam und Performance Drag inszenieren. Speziell für das Festival wird auch eine Aufführung von God‘s Entertainment, einem experimentellen Theater-Performance-Kollektiv, in einer Straßenbahn stattfinden. Hier lautet das Motto: pay as you play.

Diesjähriges Motto: "Never Go Back"

Das Thema „Never go back“ beschäftigt sich mit Migration sowie der Bedeutung von öffentlichen Verkehrsmitteln und Bahnen. Ein Zug, der von Endstation zu Endstation immer wiederkehrt, hat im gleichen Moment für manche Passagiere mit One-Way Ticket, ein anderes Gewicht und kann den Weg in ein neues Leben darstellen.

Das Thema ist wie jedes Jahr mehrschichtig, es verweist auch auf ein tragisches Ereignis dieses Jahres, nämlich auf die russische Invasion und den darauffolgenden Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen gesellschaftlichen und politischen Fragen. Es zeigen sich Parallelen zu vergangenen Konflikten in Europa, zu denen die Menschheit nie mehr wiederkehren wollte. Auf die wortwörtlich brennende Frage der Energieversorgung und deren Alternativen referiert der Titel ebenso, die von unserer Generation fordert, nach vorne zu blicken.

Dabei sieht das Festivalteam die Aufgabe der Kunst, neben der Darstellung des Schönen auch unangenehme Fragen zu stellen und in der Tradition der Aufklärung einen Diskurs über schwierigen Themen einer breiteren Maße zu ermöglichen.

Übersicht des Programms

1. Juli

17:00 Uhr: Festival Opening, Wild im West (Mariahilfer Straße 166, 1150 Wien)

17:30 Uhr: Podiumsdiskussion „Neue Formen der Kultur und Kunst im Urbanen Raum“

18:00 Uhr: Eröffnung der Ausstellungen

18:30 – 19:30 Uhr: Interaktive Performative Prozession mit Artist Marko Markovic (Route: Wild im West - Improper Walls - Artivive - Aa Collections - Performance Finale in Hollerei Galerie)

22:30 Uhr: Festival Opening Party, Secret Location (Bekanntgabe nach Anmeldung)

2. Juli

17:00 Uhr, Wild im West (Mariahilfer Straße 166, 1150 Wien)

18:00 – 18:40 Uhr: Trash Taping Performance Seminar von und mit Sunset Gunther, Brick 15 (Herklotzgasse 21, 1150 Wien)

19:30 Uhr: Flat Concerts #10 zwischen klassischer Musik, Performance und zeitgenössischer Kuns, Brick 15 (Herklotzgasse 21, 1150 Wien)

22:00 Uhr: Shortfilm Screening in Kooperation mit Videopark Festival, Brick 15 (Herklotzgasse 21, 1150 Wien)



Von 3. bis 7. Juli

Ausstellungen offen zur Besichtigung:

Improper Walls / Artivive / Aa Collections / Hollerei Galerie (ab 04.07. on view)

4. Juli

Eröffnung „Painters on the run 4“, Gruppenausstellung mit Stunden*innen der Daniel Richter Klasse (Aka. der bild. Künste Wien), Hollerei Galerie (Holler- gasse 9, 1150 Wien)

8. Juli

Tag der offenen Ateliers in 1150 Wien

Bitterer Ernst, Atelier Analog, Studio Walls, Studio Sebastian Schager, Larissa Lever- enz uvm.

9. Juli

ab 17:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr: experimentelle Theater Performance von God ́s Entertainment (Start und Ende bei Remise, Winckelmanstraße / Ecke Marihilferstraße, 1150 Wien)

19:00 - 20:00 Uhr: Tanz Performance “Dance for the washing machine and mum” by Greta Grinevičiūtė, Brick 15 (Herklotzgasse 21, 1150 Wien)

Teatre (LIVE) Elektronik, Experimental

Hier geht's zu den Tickets.



Weitere Infos unter xxflanerie.at

