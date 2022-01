"Can’t get rid of the Blues" lautet das Motto des Vollblutkünstlers Al Cook, der am 26. Februar zu einem besonderen Anlass auf der Schmelz musiziert.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Anlässlich seines 77. Geburtstages gibt der Musiker Al Cook am Samstag, den 26. Februar, im Schutzhaus auf der Schmelz (Verlängerte Guntherstraße) den authentischen Blues zum Besten. Beim traditionellen Birthday Jamboree stehen dem Pionier der heimischen Szene seine musikalischen Mitstreiter Harry Hudson, Charlie Lloyd und Mike Jerry zur Seite.

In den 1970ern war Cook Teil der heimischen Populärkultur und machte seit den späten 60ern den Blues in Österreich salonfähig. Keine Zeitgeistströmung konnte ihn jemals verbiegen und so spielt er wie die historischen Altmeister, die man heutzutage nur mehr auf Vinyl hören kann. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Mehr Infos zum Künstler unter alcook.at.

Info & Karten

Karten können telefonisch unter 01 982 01 27 bestellt werden. Weitere Infos zu kommenden Events unter www.schutzhaus-zukunft.at



Das könnte dich auch interessieren:

Essen so gut wie daheim